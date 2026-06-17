المستشار الاتحادي للنمسا يستقبل سمو وزير الخارجية

واس (فيينا)
استقبل دولة المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا السيد كريستيان شتوكر، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية للنمسا.
استقبل دولة المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا السيد كريستيان شتوكر، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية للنمسا.
وفي بداية الاستقبال نقل سمو وزير الخارجية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لدولته، وتمنياتهما بالمزيد من التقدم والازدهار للجمهورية النمساوية، فيما حمله دولته فائق تحياته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله.
وخلال الاستقبال، جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة وتبادل وجهات النظر حيال أهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا عبدالله بن خالد طوله.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا عبدالله بن خالد طوله.