الفيصل: السعودية تستعد لمونديال تاريخي ورؤية تتجاوز الاستضافة

البلاد (الرياض)

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، أن استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العالم 2034 تمثل مشروعًا وطنيًا متكاملًا يعكس حجم التحول الرياضي الذي تعيشه المملكة، مشيرًا إلى أن السعودية ستكون أول دولة تنظم النسخة الجديدة من البطولة بمشاركة 48 منتخبًا بشكل منفرد.

وأوضح الفيصل، أن هذا الحدث العالمي يتطلب جاهزية شاملة تشمل تطوير الخدمات اللوجستية، وتعزيز المرافق، وتوسيع البنية التحتية، إلى جانب استمرار الاستثمار في بناء قاعدة قوية لكرة القدم داخل المملكة.

وأضاف أن طموح المملكة لا يقتصر على تنظيم نسخة استثنائية من كأس العالم فحسب، بل يمتد إلى إعداد منتخب سعودي قادر على المنافسة وترك بصمة واضحة في البطولة، بما يعكس التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم السعودية خلال السنوات الأخيرة، ويتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتطرق وزير الرياضة إلى تاريخ المنتخب السعودي في المونديال، مؤكدًا أن أفضل إنجاز تحقق كان الوصول إلى دور الـ16 في كأس العالم 1994، لافتًا إلى أن المنتخب واجه بعد ذلك تحديات في بلوغ الأدوار المتقدمة وحتى في التأهل إلى بعض النسخ اللاحقة.

وأشار إلى أن المنتخب يمر حاليًا بمجموعة قوية في كأس العالم، إلا أن الطموح يتمثل في التأهل إلى الدور التالي، مؤكدًا أن اللاعبين يمتلكون المقومات التي تؤهلهم لتقديم أداء مميز.

كما شدد الفيصل على أن المملكة واصلت أنشطتها الرياضية خلال السنوات الماضية في بيئة آمنة وبحضور جماهيري، رغم ما شهدته المنطقة من أحداث، مؤكدًا أن الأمن والسلامة يأتيان في مقدمة الأولويات.

وفيما يخص تنظيم البطولة، أوضح أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” هو الجهة المالكة لحقوق التذاكر وتحديد أسعارها، مؤكدًا أن العمل سيستمر مع “فيفا” خلال مونديال 2034 لضمان إتاحة حضور المباريات أمام الجماهير بطرق ميسرة ومنظمة.