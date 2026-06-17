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الأمير عبدالعزيز بن سعود يثمّن إشادة مجلس الوزراء بنجاح موسم حج 1447هـ

صحيفة البلادaccess_time2 / محرم / 1448 هـ      17 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (جدة)
ثمَّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، ما عبّر عنه مجلس الوزراء من تقدير وإشادة بما تحقق من نجاح لموسم حج عام 1447هـ، وبالجهود التي بذلتها لجنة الحج العليا وجميع الجهات العاملة ضمن منظومة خدمة ضيوف الرحمن.
وأكد سموه أن ما تحقق من نتائج متميزة في تنفيذ الخطط الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية، جاء بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بالدعم غير المحدود والرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وما وفرته القيادة الرشيدة من إمكانات وممكنات أسهمت في تطوير منظومة الحج والارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وقدَّر سموه جهود أصحاب السمو والمعالي أعضاء لجنة الحج العليا، منوهًا سموه بما أظهرته جميع الجهات المشاركة في أعمال الحج من مستويات عالية من الجاهزية والتنسيق والتكامل، وما بذله منسوبوها من جهود مخلصة أسهمت في تنفيذ الخطط المعتمدة بكفاءة واقتدار، ومكّنت حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بأمن ويسر وطمأنينة.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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