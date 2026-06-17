الرياضة

الأخضر يبدأ تحضيراته لمواجهة إسبانيا في كأس العالم 2026

صحيفة البلادaccess_time2 / محرم / 1448 هـ      17 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

واس (ميامي)
بدأ المنتخب السعودي اليوم تحضيراته استعدادًا لمواجهة منتخب إسبانيا يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة لكأس العالم FIFA 2026™️.
وأجرى الأخضر حصته التدريبية على ملعب Q2 بمدينة أوستن في ولاية تكساس الأمريكية، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، قُسِّموا خلالها إلى مجموعتين؛ أدت المجموعة الأولى التي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية أمام منتخب الأوروغواي مرانًا استرجاعيًا في الصالة الرياضية والملعب، في حين أجرت المجموعة الأخرى حصة تدريبية بدأت بالإحماء، أعقبه مران الاستحواذ على الكرة، قبل أن يختتم اللاعبون الحصة التدريبية بمناورة بين مجموعتين.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *