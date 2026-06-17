أمير الرياض يرأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جمعية “إنسان”

البلاد (الرياض)

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة (إنسان), في مكتبه بقصر الحكم اليوم، اجتماع مجلس إدارة الجمعية الثاني في دورته السابعة لعام 2026م.

ونوه سموه بالجهود المبذولة من مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية التي من شأنها استثمار الإمكانيات والقدرات بما يحقق التكامل وينفع المجتمع ويخدم اليتيم وأسرته.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على قائمة جدول أعمال المجلس، واعتماد القوائم المالية لعام 2025، والتقرير السنوي لعام 2025، والحفل السنوي، إضافة إلى اعتماد أعضاء اللجان المنبثقة وتكليفها بإعداد مهامها وصلاحياتها، واعتماد دليل الصلاحيات.

عقب ذلك ترأس الأمير فيصل بن بندر، اجتماع الجمعية العمومية للجمعية لعام 2026م, وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات أبرزها اعتماد القوائم المالية لعام 2025م، والتقرير السنوي لعام 2025م.