أمازون السعودية تعلن عن «برايم داي» من 24 يونيو إلى 30 يونيو لأعضاء برايم في جميع أنحاء المملكة

دراسة جديدة من HarrisX: 94% من المتسوقين عبر الإنترنت في السعودية يعتبرون الشحن المجاني الميزة الأكثر قيمة في عضويات التسوق

استعدوا للتجمعات الصيفية ومتابعة منافسات كرة القدم واستفيدوا من عروض أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية عبر منطقة مشجعي كرة القدم على Amazon.sa

البلاد (الرياض)

أعلنت Amazon.sa اليوم عودة «برايم داي» خلال الفترة من 24 يونيو إلى 30 يونيو، ليمنح أعضاء برايم آلاف العروض الحصرية مع انطلاق موسم الصيف. وتضم الحملة تخفيضات كبيرة على أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، إلى جانب المنتجات الأكثر طلباً ومستلزمات الصيف، مع خدمة توصيل مجانية وسريعة إلى مختلف أنحاء المملكة.

وكشفت دراسة حديثة أجرتها HarrisX أن 80% من المتسوقين السعوديين يشعرون بالرضا عند الحصول على صفقة مميزة، فيما يربط 94% منهم عضوية برايم بالشحن المجاني، و93% بالشحن السريع، و91% بالعروض والخصومات الحصرية، ما يجعل «برايم داي» الوجهة الأمثل للأعضاء الباحثين عن أفضل قيمة خلال هذا الصيف.

وقال عبدو شلالا، مدير أمازون في المملكة العربية السعودية: “نحتفل هذا العام بمرور ست سنوات على مسيرة نمو أمازون في المملكة، واصلنا خلالها الاستثمار في السرعة والابتكار وتوسيع خيارات التسوق لخدمة عملائنا على نحو أفضل. ويجسد «برايم داي» ثمرة هذه الاستثمارات من خلال تقديم قيمة استثنائية على مجموعة واسعة من المنتجات التي يحتاجها أعضاؤنا خلال موسم الصيف”.

صفحة مخصصة لعشاق كرة القدم على Amazon.sa

مع انطلاق موسم الصيف، يتيح «برايم داي» للأعضاء الاستعداد لأبرز المناسبات والأنشطة الموسمية من خلال عروض تشمل مختلف الفئات. ومع تزايد الحماس لمتابعة منافسات كرة القدم في أنحاء المملكة، يمكن للأعضاء الاستفادة من عروض على أجهزة التلفزيون، ومكبرات الصوت، وأجهزة الألعاب الإلكترونية، والأجهزة المنزلية الذكية، بما في ذلك الشاشات الكبيرة من علامات تجارية مثل سامسونج، لتجربة مشاهدة مثالية مع العائلة والأصدقاء.

وسواء كان الهدف ترقية شاشة التلفزيون قبل الأدوار الإقصائية، أو تجهيز المجلس لاستضافة جلسات المشاهدة، أو شراء الوجبات الخفيفة والمشروبات، أو اقتناء مستلزمات التشجيع، سيجد الأعضاء عروضاً على كل ما يحتاجونه مع خدمة توصيل مجانية وسريعة.

كما يمكن لعشاق كرة القدم استكشاف العروض عبر الصفحة المخصصة لكرة القدم على (https://www.amazon.sa/b?node=218509484031) ، والتي تضم تشكيلة مختارة من القمصان الرياضية، ومستلزمات التشجيع، وأدوات المشاهدة في مكان واحد.

وتجمع عضوية برايم بين مزايا التسوق والترفيه، بما في ذلك التوصيل في اليوم نفسه أو اليوم التالي في الرياض وجدة ومدن رئيسية أخرى، إلى جانب العروض الحصرية وخدمتي Prime Video وPrime Gaming.

عروض «برايم داي» حول العالم

تقام عروض «برايم داي» 2026 خلال شهر يونيو في النمسا، بلجيكا، كندا، كولومبيا، مصر، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، أيرلندا، لوكسمبورغ، المكسيك، هولندا، بولندا، البرتغال، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، إسبانيا، السويد، تركيا، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، وللمرة الأولى في جنوب أفريقيا.

كما سيتمكن أعضاء برايم في أستراليا، البرازيل، الهند، واليابان من الاستفادة من عروض «برايم داي» في وقت لاحق من هذا الصيف.

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