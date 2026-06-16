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ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية الشيشان

صحيفة البلادaccess_time1 / محرم / 1448 هـ      16 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- رسالة خطية من فخامة الرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان.

تسلم الرسالة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، خلال استقباله في جدة اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الرياضة في جمهورية الشيشان السيد أحمد قديروف.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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