وزير العدل يبحث تعزيز التعاون العدلي والقانوني بين الدول العربية

البلاد (القاهرة)

رأَس وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أعمال الاجتماع السادس والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الذي عُقد أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وأكد الصمعاني في كلمته الافتتاحية أهمية مواصلة تعزيز التعاون العدلي والقانوني بين الدول العربية، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء العدل العرب؛ بما يدعم فاعلية أعماله ويعزز التكامل العدلي العربي.

وناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ قرارات الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، واستعرض الخطوات المتخذة لتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآليات تنفيذها.

وبحث المكتب التنفيذي عددًا من مشروعات القوانين العربية، واستعرض المبادرات والمقترحات المقدمة من الدول العربية لتعزيز التعاون العدلي والقضائي، إلى جانب عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

وعلى هامش الاجتماع، التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل بجمهورية السودان الدكتور عبدالله محمد درف، حيث جرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.