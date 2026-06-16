وزير الخارجية يستعرض مع عراقجي والصفدي مستجدات المنطقة

البلاد (الرياض)

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، أمس، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.

وأعرب سموه في مستهل الاتصال عن ترحيب المملكة بتوصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق بينهما لإنهاء العمليات العسكرية، وبدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم، وتطلع المملكة إلى تحقيق سلام يعزز أمن المنطقة والعالم. واستعرضا مستجدات الأوضاع الإقليمية، وأهمية مواصلة الجهود المشتركة لتحقيق استقرار دائم ومستدام في المنطقة.

كما تلقّى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.

واستعرض الوزيران خلال الاتصال المستجدات في المنطقة، وبحثا عددًا من الموضوعات التي تهم البلدين.