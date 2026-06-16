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مونديال 2026.. تعادل مثير بين إيران ونيوزلندا
الرياضة

مونديال 2026.. تعادل مثير بين إيران ونيوزلندا

صحيفة البلادaccess_time1 / محرم / 1448 هـ      16 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مباراة منتخبي إيران ونيوزلندا، والتي جرت صباح اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم 2026.

انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل منتخب، حيث بادر نيوزلندا بالتسجيل عن طريق ايلجاء جاست بعد مرور 7 دقائق، ورد إيران بواسطة رامين راضئيان في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني عاد منتخب نيوزلندا للتقدم من خلال اليجاء جاست مرة أخرى في الدقيقة 55 وصحح الأوضاع لإيران اللاعب محمد موهيي في الدقيقة 64.

وبهذه النتيجة تساوت المنتخبات الأربعة بالمجموعة مصر وبلجيكا وايران ونيوزلندا في الرصيد بنقطة لكل منهم.

وسيتنافس في الجولة الثانية كل من مصر ضد نيوزلندا وبلجيكا أمام إيران.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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