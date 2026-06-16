مونديال 2026.. تعادل الأخضر والأوروجواي.. والعويس يتألق

البلاد (جدة)

خيم التعادل الإيجابي 1/1 على مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الأوروغواني، في مستهل مشوارهما ببطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

تقدم الأخضر بواسطة المدافع عبدالإله العمري في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول بعد متابعة الكرة المرتدة من حارس أوروغواي.

وشهد الشوط الأول إهدار فرصتين خطيرتين للأخضر عن طريق كل من سالم الدوسري وعبدالإله العمري، تصدى لهما حارس الأوروغواي.

وقدم الأخضر تحت قيادة المدرب اليوناني دونيس شوطًا مثاليًا أمام الأوروغواي، قبل أن تكون الأفضلية نسبيًا للأوروغواي في الشوط الثاني.

وفي الشوط الثاني، تراجع الأخضر للدفاع حفاظاً على الهدف وسط تألق خطه الخلفي والحارس محمد العويس، الذي أنقذ مرمى المنتخب الوطني من فرص محققة.

وفي الدقيقة 80 تمكن ماكسيميليانو أراخو من إدراك هدف التعادل لمنتخب الأوروغواي.

وحصل المنتخب الوطني على أول نقطة له في مشواره بالدور الأول لكأس العالم 2026، لتتساوى المنتخبات الأربعة في المجموعة في الرصيد بنقطة وحيدة لكل منهم عقب نهاية الجولة الأولى.

وكان منتخب الرأس الأخضر قد فرض التعادل على إسبانيا في افتتاح الجولة الثامنة في واحدة من أبرز مفاجآت المونديال حتى الآن.

ويخوض الأخضر مباراته الثانية في مونديال 2026 أمام نظيره الإسباني في السابعة من مساء الأحد المقبل.