الرياضة

مونديال 2026.. التعادل يحسم مواجهة مصر وبلجيكا

صحيفة البلادaccess_time1 / محرم / 1448 هـ      16 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي (جدة)

 تعادل المنتخب المصري مع نظيره البلجيكي بهدف لمثله، في المباراة التي أُقيمت على أرض ملعب “لومن فيلد”، الاثنين، ضمن الجولة الافتتاحية في بطولة كأس العالم 2026.

وكان إمام عاشور  قد سجّل هدف منتخب “الفراعنة” عند الدقيقة 20 بطريقة رائعة للغاية، إذ سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى للحارس تيبو كورتوا، يما جاء هدف التعادل لمنتخب “الشياطين الحمر” في الدقيقة 67، بطريقة عكسية بخطأ من اللاعب المصري محمد هاني.

ويعد هذا التعادل الثالث للمنتخب المصري في المونديال على مر تاريخ مشاركاته، إذ سبق وأن نال نقطتين من مباراتي هولندا وأيرلندا في نسخة 1990.

ووقع المنتخب العربي والمنتخب القادم من أوروبا في المركزين الأول والثاني على سلم ترتيب المجموعة السابعة، التي تضم أيضاً إيران ونيوزيلندا.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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