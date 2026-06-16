مونديال 2026.. التعادل يحسم مواجهة مصر وبلجيكا

محمود العوضي (جدة)
تعادل المنتخب المصري مع نظيره البلجيكي بهدف لمثله، في المباراة التي أُقيمت على أرض ملعب “لومن فيلد”، الاثنين، ضمن الجولة الافتتاحية في بطولة كأس العالم 2026.
وكان إمام عاشور قد سجّل هدف منتخب “الفراعنة” عند الدقيقة 20 بطريقة رائعة للغاية، إذ سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى للحارس تيبو كورتوا، يما جاء هدف التعادل لمنتخب “الشياطين الحمر” في الدقيقة 67، بطريقة عكسية بخطأ من اللاعب المصري محمد هاني.
ويعد هذا التعادل الثالث للمنتخب المصري في المونديال على مر تاريخ مشاركاته، إذ سبق وأن نال نقطتين من مباراتي هولندا وأيرلندا في نسخة 1990.
ووقع المنتخب العربي والمنتخب القادم من أوروبا في المركزين الأول والثاني على سلم ترتيب المجموعة السابعة، التي تضم أيضاً إيران ونيوزيلندا.
إمام #عاشور يسجل أول أهداف #المنتخب_المصري في الدقيقة 19 #بلجيكا 0 × 1 #مصر#صحيفة_البلاد | #بلجيكا_مصر | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/7JLopzo5RZ
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) June 15, 2026
المنتخب البلجيكي يدرك التعادل أمام نظيره المصري في الدقيقة 65#بلجيكا 1 × 1 #مصر#صحيفة_البلاد | #بلجيكا_مصر | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/c3rGOjbOcm
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) June 15, 2026