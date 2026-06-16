منع دخول مركبات 29 شركة للمملكة مؤقتاً

البلاد (جدة)

قررت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منع دخول مركبات 29 شركة مصنعة للمركبات؛ وذلك بسبب عدم التزامها بتقديم خطط توريد المركبات لعام 2026 ضمن المدة الزمنية المحددة.

وأوضحت الهيئة، في تعميم اطلعت “أخبار24” على نسخة منه، أن القرار جاء بناءً على ما ورد من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بشأن تطبيق المواصفة القياسية الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة “Saudi CAEF”.

وأكدت الهيئة منع دخول المركبات الخفيفة الجديدة التي لا يزيد وزنها على 3.5 طن والواردة من تلك الشركات بشكل مؤقت، إلى حين استكمال متطلبات تقديم خطط التوريد، وبحد أقصى حتى نهاية العام الجاري.

وشملت قائمة الشركات الممنوع دخول مركباتها إلى المملكة مؤقتاً: LUXGEN MOTOR، وVolvo Cars، وHozon New Energy Automobile، وZHENGZHOU NISSAN AUTOMOBILE، وHAWTAL MOTOR GROUP، وGreenkar Auto Tech، وChongqing Livan Automobile Manufacturing وذلك إلى حين استكمال متطلبات تقديم خطط التوريد لعام 2026.