منصة حوارية لبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي.. المؤتمر العربي لتحديات المياه في 28 يونيو الجاري

البلاد (الرياض)

تنطلق أعمال المنتدى العربي السابع للمياه، يوم 28 يونيو الجاري، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المياه السعودي، الذي يُقام في جدة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الموارد المائية في المنطقة العربية، في ظل المتغيرات المناخية، والنمو السكاني، وتزايد الطلب على المياه، وذلك بمشاركة وطنية وإقليمية ودولية واسعة، لنخبة من صُنّاع القرار، والخبراء، والمختصين، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات البحثية. ويركز المنتدى على عدة محاور رئيسة، من أبرزها تعزيز الأمن المائي العربي، وتبادل التجارب والخبرات الناجحة بين الدول العربية، إضافةً إلى استعراض الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة في مجالات تحلية المياه وإعادة الاستخدام، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، إلى جانب مناقشة أثر التغير المناخي على استدامة المياه في المنطقة. ويُمثّل المنتدى العربي للمياه، منصة حوارية فاعلة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي، وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في دعم المشاريع المشتركة، إضافةً إلى تطوير السياسات والتشريعات، بما يواكب التحديات الراهنة ويستشرف متطلبات المرحلة المقبلة، كما يُشكّل فرصة لتعزيز العمل العربي المشترك، في أحد أكثر القطاعات حساسية وتأثيرًا على مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث يسهم المنتدى في بلورة رؤى مستقبلية، وتقديم توصيات عملية تدعم تحقيق الاستدامة المائية على المدى الطويل. ومن المتوقع أن يخرج المنتدى بمخرجات نوعية تسهم في دعم صُنّاع القرار، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وترسيخ دور المنطقة العربية في الحوار الدولي حول قضايا المياه، بما يعكس أهمية هذا الحدث الإقليمي ومكانته على خارطة الفعاليات المتخصصة في قطاع المياه.