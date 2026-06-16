ماكرون: سنقود مهمة مضيق هرمز في غضون يومين

البلاد (وكالات)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الاثنين)، سعي مجموعة السبع؛ لضمان إعادة فتح مضيق هرمز، مشدداً على ضرورة “إعادة فتح المضيق بدون رسوم عبور”. وأضاف: بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا من بين الدول المستعدة للمشاركة في مهمة بمضيق هرمز، مؤكداً في تدوينة على منصة “إكس”، توفر الإمكانات وجاهزة”. كما أكد في مقابلة أجريت معه على هامش قمة مجموعة السبع، أنه من الممكن نشر حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول في مضيق هرمز”في غضون يومين أو ثلاثة أيام” بعد التوقيع الحضوري للاتفاق الأميركي الإيراني لوقف الحرب في الشرق الأوسط. وقال ماكرون لمحطة (تي إف 1):” شكلنا مع البريطانيين مهمة” للمساعدة على إعادة فتح مضيق هرمز و”يمكن نشر شارل ديغول مع كل ما يحيط به ويبقى في المنطقة، في غضون يومين أو ثلاثة أيام بعد تثبيت الاتفاق”.