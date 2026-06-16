مؤسسة الرياضات الإلكترونية تطلق برنامج شركاء البث المباشر لبطولتيّ كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 وكأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026

محمد الجليحي (الرياض)

أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية، الجهة المنظمة لبطولتي كأس العالم للرياضات الإلكترونية وكأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، اليوم عن فتح باب التسجيل في برنامج شركاء البث المباشر، المبادرة الأكبر للبث المشترك في قطاع الرياضات الإلكترونية، والتي تهدف لترسيخ الاستراتيجية التي نجحت في تحقيق النمو لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية منذ نسختها الأولى.

ويعد البث المشترك ركيزة أساسية في آلية وصول كأس العالم للرياضات الإلكترونية إلى الجماهير في جميع أنحاء العالم. ففي نسخة 2025، شكل3,500 صانع محتوى وبث مشترك أحد أهم ركائز نمو أعداد المشاهدات، حيث نقلوا أبرز لحظات البطولة إلى مجتمعاتهم عبر مختلف المناطق الجغرافية، والمنصات، واللغات.

كما يشمل برنامج شركاء البث بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية2026، بما يتيح لصنّاع المحتوى فرصة دعم دولهم وأقاليمهم خلال النسخة الأولى من المنافسة الدولية التي تعتمد نظام المنتخبات، والمقرر إقامتها في نوفمبر المقبل.

ويعكس البرنامج رؤية المؤسسة لواقع استهلاك المحتوى الإعلامي اليوم، فالجماهير باتت تفضل عيش تجربة الأحداث التي تحبها بشروطها الخاصة: بتجربة مخصصة، وحسب الطلب، ومن خلال عدسة صناع المحتوى الذين يثقون بهم. وإدراكاً لهذا التحول، خصصت مؤسسة الرياضات الإلكترونية 2 مليون دولار أمريكي على شكل مكافآت لتحفيز نمو صناع المحتوى من خلال البرنامج، مما يدفع برؤية المؤسسة نحو تنمية الرياضات الإلكترونية عبر الوصول إلى الجماهير أينما كانوا، ووضع صناع المحتوى في قلب الآلية التي تصل بها هذه الرياضة إلى الجيل القادم من المشجعين.

واستناداً إلى ذلك، يهدف “برنامج صناع المحتوى 2026” إلى توسيع نطاقه ليشمل 5,000 صانع محتوى عبر مناطق جغرافية ومنصات جديدة.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج الأضخم من نوعه حتى الآن كجزء من طموح أوسع للنمو: توسيع نطاق تغطية الرياضات الإلكترونية للوصول إلى جماهير جديدة من خلال جعلها متاحة عبر المزيد من اللغات والمنصات، وتلبية تطلعات المشجعين أينما كانوا وبأي لغة يفضلون استهلاك المحتوى بها. وسيشمل البرنامج منافسات “كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026” المقامة في باريس هذا الصيف، بالإضافة إلى النسخة الافتتاحية من “كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026” التي تستضيفها الرياض في شهر نوفمبر، ليكون بذلك ركيزة مستدامة لأسلوب تطوير مؤسسة الرياضات الإلكترونية للقطاع، وليس مجرد مبادرة عابرة لنسخة واحدة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال واسع عمران، مدير البث والتوزيع في مؤسسة الرياضات الإلكترونية: “إن هذا التوجه لا يقتصر على قطاع الرياضات الإلكترونية، بل هو تحول في المشهد الإعلامي بصورة عامة، إذ لم تعد مشاهدات الجمهور تقف عند المحتوى الذي يُعرض له في العديد من المجالات، مثل الموسيقى والفيديو والأخبار والرياضة، بل بدأ باختيار تجربته الخاصة، سواء من حيث المحتوى، أو المجالات التي تثير اهتمامه، أو مستوى التعمق في التفاصيل. ويبدو أن الرياضات الإلكترونية متقدمة بفارق كبير عن معظم القطاعات الأخرى في هذا المجال، كما أن الرياضات التقليدية تسير في الاتجاه نفسه. ولا يتعلق الأمر بنقل مباراة في صيغة واحدة، بل بتوفير جميع الطرق الممكنة، وترك حرية الاختيار للمشجعين. وهنا تكمن أهمية برنامج صنّاع المحتوى الذي نمهد من خلاله الطريق لهذا التحول، وذلك عبر تمكين نمو صنّاع المحتوى الذين يحظون بثقة الجماهير لنقل أكبر حدث للرياضات الإلكترونية في العالم إلى جميع المجتمعات”.

ويعتمد تقديم هذه التجربة على المنظومة الشاملة لمؤسسة الرياضات الإلكترونية، والتي تُمكّن ناشري الألعاب والمنصات الداعمة للبرنامج من جعل عملية البث المشترك سلسة ومجزية بأكبر قدر ممكن لصناع المحتوى، بدءاً من توفير حقوق البث للبطولات التي يرغبون بتغطيتها، وصولاً إلى توفير الأدوات، وتعزيز فرص الاكتشاف، ومزايا المنصات التي تساعدهم على تنمية قاعدتهم الجماهيرية.

ومن خلال البرنامج، يمكن لصناع المحتوى المعتمدين إجراء بث مشترك لبطولاتهم المفضلة، وإكمال المهام، وتصدر القائمة، وإحراز تقدم في “بطاقة المعركة” (Battle Pass) التي تفتح بدورها مكافآت قيّمة لهم ولمجتمعاتهم. وتتنوع هذه المكافآت لتشمل بطاقات الهدايا، والمعدات، وأجهزة اللعب، بالإضافة إلى مزايا إضافية على منصات البث، ودعوات حصرية لحضور بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية وكأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية. ويدعم البرنامج صناع المحتوى عبر العديد من أبرز منصات البث العالمية، بما في ذلك “تويتش” (Twitch)، و”يوتيوب” (YouTube)، و”بيليبيلي” (Bilibili)، و”هويا” (Huya)، و”تشيزك” (CHZZK)، وغيرها.

باب التقديم للانضمام إلى برنامج صناع المحتوى لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 مفتوح الآن عبر الصفحة الرسمية للبرنامج.

ستُقام منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في مركز باريس إكسبو بورت دو فرساي في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 6 يوليو إلى 23 أغسطس 2026، بمشاركة أكثر من 2,000 لاعب و200 نادٍ يمثلون أكثر من 100 دولة، يتنافسون ضمن 25 بطولة تشمل 24 لعبة مختلفة، مع أكبر مجموع جوائز في تاريخ الرياضات الإلكترونية يتجاوز 75 مليون دولار أمريكي.