في أحدث محاولة لإحياء المسار السياسي.. زيلينسكي يقترح لقاء بوتين في أمريكا  

البلاد (وكالات)

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه طرح على الرئيس الأميركي دونالد ترامب فكرة عقد لقاء مباشر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الولايات المتحدة، في أحدث محاولة لإحياء المسار السياسي بين موسكو وكييف.

وقال زيلينسكي، في خطاب مصور نشره عبر منصة “إكس”: إنه ناقش خلال اتصال هاتفي مع ترامب إمكانية تنظيم اجتماع يجمعه بالرئيس الروسي على الأراضي الأميركية، معتبراً أن هذه الصيغة قد تضع موسكو أمام خيار يصعب رفضه.

وأضاف:” ناقشت مع الرئيس ترامب إمكانية تنظيم لقاء كهذا في الولايات المتحدة، في صيغة يكون من الصعوبة بمكان على بوتين رفضها”، مشيراً إلى أنه ينتظر ما ستؤول إليه الاتصالات خلال الفترة المقبلة.