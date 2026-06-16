السياسة

في أحدث محاولة لإحياء المسار السياسي.. زيلينسكي يقترح لقاء بوتين في أمريكا  

صحيفة البلادaccess_time1 / محرم / 1448 هـ      16 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (وكالات)
كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه طرح على الرئيس الأميركي دونالد ترامب فكرة عقد لقاء مباشر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الولايات المتحدة، في أحدث محاولة لإحياء المسار السياسي بين موسكو وكييف.
وقال زيلينسكي، في خطاب مصور نشره عبر منصة “إكس”: إنه ناقش خلال اتصال هاتفي مع ترامب إمكانية تنظيم اجتماع يجمعه بالرئيس الروسي على الأراضي الأميركية، معتبراً أن هذه الصيغة قد تضع موسكو أمام خيار يصعب رفضه.
وأضاف:” ناقشت مع الرئيس ترامب إمكانية تنظيم لقاء كهذا في الولايات المتحدة، في صيغة يكون من الصعوبة بمكان على بوتين رفضها”، مشيراً إلى أنه ينتظر ما ستؤول إليه الاتصالات خلال الفترة المقبلة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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