عمل مستشاراً لـ «حميدتي» طوال سنوات.. انشقاق «فارس النور» القيادي في الدعم السريع

البلاد (الخرطوم)

ذكرت مصادر سودانية مطلعة، انشقاق القيادي في قوات الدعم السريع في السودان فارس النور إبراهيم، عضو المجلس الرئاسي بتحالف تأسيس التابع للدعم السريع”.

ووفقًا للمصادر، عين فارس النور إبراهيم من قبل قوات الدعم السريع حاكماً لإقليم الخرطوم، كما عمل مستشاراً لقائد القوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) طوال سنوات.

أتى انشقاق فارس النور إبراهيم، في ظل موجة انشقاقات سابقة ضربت صفوف قوات حميدتي مؤخراً.

حيث أعلن في مايو الماضي القيادي بشارة الهَويرة انشقاقه عن الدعم السريع، وقبل انشقاقه كان الهَويرة مسؤولًا للعمليات العسكرية الأول بمحور منطقة بارا في شمال كردفان.

ويحمل الهويري، الذي الجنسية التشادية، قد انضم مبكراً للقتال مع الدعم السريع واستجلب قوات من دولة تشاد.

وفي أبريل 2026، أعلن النور آدم المعروف بـ”النور القبة” أيضاً مغادرته وقواته مواقعهم في شمال دارفور والانضمام للجيش السوداني.

ولاحقاً أعلن أبو عاقلة كيكل، وهو من أبرز قيادات الدعم السريع في ولاية الجزيرة، تعاونه مع الجيش، في خطوة شكلت حالة لافتة حينها بسبب نفوذه الميداني وسط السودان.

كما أعلن القيادي علي رزق، المعروف بـ”السافانا”، انشقاقه عن الدعم السريع والتحاقه بالجيش.

يذكر أن الحرب في السودان التي دخلت عامها الرابع خلّفت عشرات الآلاف من القتلى، وسط تقديرات تشير إلى تجاوز الحصيلة 200 ألف قتيل، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها، وانتشار المجاعة في بعض المناطق بدارفور وكردفان- حسب فرانس برس.