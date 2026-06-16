سفيرة المملكة في واشنطن تشيد بأداء الأخضر أمام أوروغواي

البلاد (جدة)

أشادت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بالأداء الذي قدمه المنتخب السعودي في مستهل مشواره بكأس العالم 2026، عقب تعادله مع منتخب أوروغواي بنتيجة 1-1 ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وكتبت الأميرة ريما عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”: “يوم يدعو للفخر لكرة القدم السعودية”.

وأضافت: “أهنئ المنتخب السعودي على بدايته القوية وتحقيقه تعادلًا مستحقًا بنتيجة 1-1 أمام أوروغواي في كأس العالم 2026”.

فخر بما قدمه الأخضر

وقالت: “لقد عكست الروح القتالية والعزيمة والموهبة التي أظهرها اللاعبون على أرض الملعب طموح كرة القدم السعودية على الساحة العالمية، وجعلت المملكة فخورة بما قدمه المنتخب”.

واختتمت سفيرة المملكة رسالتها بتمنياتها بمواصلة المنتخب السعودي نتائجه الإيجابية خلال منافسات البطولة.