السياسة

رئيسة المفوضية الأوروبية: لا رفع للعقوبات قبل ​تغيير إيران سلوكها

صحيفة البلادaccess_time1 / محرم / 1448 هـ      16 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (إيفيان)
قالت ​رئيسة المفوضية الأوروبية ‌أورسولا فون دير لاين أمس الاثنين: ​إن على إيران ​تغيير سلوكها بنحو جذري قبل رفع ​أي عقوبات يفرضها الاتحاد ​الأوروبي. وأضافت في مؤتمر صحفي عقد في إيفيان ​بفرنسا قبل قمة ​مجموعة السبع:” مبدأ العقوبات هو ‌أننا بحاجة إلى تغيير حقيقي على أرض الواقع قبل أن ​نفكر ​في رفعها.
وأضافت العقوبات مفروضة لتغيير السلوك؛ ​لذا إذا ​كان السلوك يتغير بصورة موثوقة وقابلة للتحقق، عندئذ ​يمكن رفع ​العقوبات”.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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