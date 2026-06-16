رئيسة المفوضية الأوروبية: لا رفع للعقوبات قبل ​تغيير إيران سلوكها

البلاد (إيفيان)

قالت ​رئيسة المفوضية الأوروبية ‌أورسولا فون دير لاين أمس الاثنين: ​إن على إيران ​تغيير سلوكها بنحو جذري قبل رفع ​أي عقوبات يفرضها الاتحاد ​الأوروبي. وأضافت في مؤتمر صحفي عقد في إيفيان ​بفرنسا قبل قمة ​مجموعة السبع:” مبدأ العقوبات هو ‌أننا بحاجة إلى تغيير حقيقي على أرض الواقع قبل أن ​نفكر ​في رفعها.

وأضافت العقوبات مفروضة لتغيير السلوك؛ ​لذا إذا ​كان السلوك يتغير بصورة موثوقة وقابلة للتحقق، عندئذ ​يمكن رفع ​العقوبات”.