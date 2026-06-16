البلاد (إيفيان)
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس الاثنين: إن على إيران تغيير سلوكها بنحو جذري قبل رفع أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي. وأضافت في مؤتمر صحفي عقد في إيفيان بفرنسا قبل قمة مجموعة السبع:” مبدأ العقوبات هو أننا بحاجة إلى تغيير حقيقي على أرض الواقع قبل أن نفكر في رفعها.
وأضافت العقوبات مفروضة لتغيير السلوك؛ لذا إذا كان السلوك يتغير بصورة موثوقة وقابلة للتحقق، عندئذ يمكن رفع العقوبات”.
رئيسة المفوضية الأوروبية: لا رفع للعقوبات قبل تغيير إيران سلوكها
البلاد (إيفيان)