دونيس: النتيجة والأداء دفعة قوية في مشوارنا بالمونديال

البلاد (جدة)

أكد المدير الفني للمنتخب السعودي، دونيس، أن التعادل أمام أوروغواي بنتيجة 1-1 في افتتاح مشوار الفريق بكأس العالم 2026 يُعد نتيجة إيجابية بالنظر لقوة الخصم وخبرته، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني لا يزال في مرحلة التعرف على اللاعبين وبناء الانسجام داخل المجموعة.

وفي المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أوضح دونيس أن المنتخب قدم شوطًا أول مميزًا من حيث التنظيم والسيطرة على إيقاع اللعب، حيث نجح الفريق في الحد من خطورة المنتخب الأوروغوياني واستغلال فرصة التسجيل.

وقال المدرب: “في الشوط الأول تمكنا من إدارة اللعب بشكل أفضل ولم نسمح للخصم بصناعة فرص خطيرة، وسجلنا الهدف، لكن في الشوط الثاني تعرضنا لضغط كبير ولم نكن بنفس القوة، وربما لم نمتلك الثقة الكافية للحفاظ على الاستحواذ وتغيير الإيقاع”.

وأضاف أن المنتخب واجه صعوبات في خط الوسط، ما دفع الجهاز الفني لإجراء تعديلات خلال اللقاء، إلا أن الفريق لم يتمكن من إيقاف الهجمات بالشكل المطلوب، مشيرًا إلى أن الدفاع وحارس المرمى قدما أداءً جيدًا.

وتابع دونيس: “أحاول التعرف على الفريق في وقت قصير، لدينا لاعبين مميزين، لكن ضيق الوقت لا يساعد على الوصول إلى المرونة الكاملة في تغيير الخطط أثناء المباراة”.

وأكد المدرب أن قوة المنتخب الأوروغواياني وخبرته جعلت من التعادل نتيجة مقبولة، موضحًا أن بناء شخصية الفريق يحتاج وقتًا أكبر وتدرجًا في العمل الفني.

وفيما يتعلق بالجانب البدني والإصابات، قال دونيس إن الأولوية كانت لعدم خسارة أي لاعب، مشيرًا إلى خبرته في تقييم الحالة البدنية للاعبين خلال المباريات.

واختتم تصريحاته قائلاً: “أنا فخور بتدريب المنتخب السعودي، وهدفنا ليس مباراة واحدة بل بناء فريق قوي قادر على التحدي، والتعادل يمنحنا دفعة مهمة قبل المواجهة القادمة التي قد تكون حاسمة في مشوار التأهل”.