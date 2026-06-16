خبراء: عودة إمدادات النفط والغاز إلى معدلاتها الطبيعية تحتاج لأشهر

موسى إدريس (جدة)

رغم إعلان الولايات المتحدة وإيران توصلهما إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما بالأمس، وفتح مضيق هرمز لمرور السفن المحملة بالنفط والغاز، يتوقع خبراء الطاقة مرور عدة أشهر قبل القيام شركات البترول من العودة إلى العمل بالطاقة التي تلبي الطلب العالمي.

وقال الخبراء أن بطء عمليات شحن وتكرير النفط والشكوك حول أمن المرور عبر المضيق، سوف يبطء من التأثير الاجابي للاتفاق على الفور.

يذكر أن الناقلات المحملة بالنفط الخام في الخليج منذ أكثر من ثلاثة أشهر، لا تستطيع المرور من المضيق الذي يمر منه نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”.

وقال دانيال أيفنز، رئيس إدارة أبحاث أسواق الوقود والمكررات النفطية في مؤسسة ستاندرد أند بورز غلوبال إنرجي: “الأمر سيحتاج إلى وقت حتى يشعر الناس بالارتياح وعودة التأمين”، وأيضًا إعادة تشغيل الأصول التي تضررت جراء الحرب بشكل خاص”.