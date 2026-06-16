حديقة الملك سلمان تحقق الجائزة الفضية العالمية لفئة مشاريع التنمية المستدامة 2026

البلاد (الرياض)
حصلت حديقة الملك سلمان على الجائزة الفضية العالمية ضمن فئة مشاريع التنمية المستدامة لعام 2026 في جائزة الاتحاد الدولي للعقار العالمية “FIABCI Prix d’Excellence” تقديرًا لنهجها الشامل في دمج مبادئ الاستدامة في جميع مراحل المشروع، من التخطيط والتصميم إلى التنفيذ والتشغيل.
وتبنت حديقة الملك سلمان ممارسات متقدمة تعزز كفاءة استخدام الموارد، وتدعم التنوع الحيوي، وتخفض الأثر البيئي، إلى جانب توفير بيئة حضرية صحية وشاملة تسهم في تحسين جودة الحياة، كما ترتكز جهودها على معايير البيئة والمجتمع والحوكمة “ESG”، التي تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومبادرة السعودية الخضراء، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة؛ لتقدم نموذجًا عالميًا لوجهة حضرية مستدامة تصنع أثرًا يمتد لأجيال المستقبل.
وتبنت حديقة الملك سلمان ممارسات متقدمة تعزز كفاءة استخدام الموارد، وتدعم التنوع الحيوي، وتخفض الأثر البيئي، إلى جانب توفير بيئة حضرية صحية وشاملة تسهم في تحسين جودة الحياة، كما ترتكز جهودها على معايير البيئة والمجتمع والحوكمة “ESG”، التي تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومبادرة السعودية الخضراء، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة؛ لتقدم نموذجًا عالميًا لوجهة حضرية مستدامة تصنع أثرًا يمتد لأجيال المستقبل.
ويعد الفوز بالجائزة إنجازًا استثنائيًا يمنح الحاصلين عليها الحق الحصري في استخدام شعار الجائزة، إضافة إلى إتاحة الوصول للمنصة العالمية والاستفادة من شبكة FIABCI الواسعة التي تمتد لتشمل أكثر من 60 دولة وأكثر من 120 منظمة مهنية عقارية حول العالم.
يذكر أن حديقة الملك سلمان تعد إحدى أكبر حدائق المدن في العالم، وأحد المشاريع الكبرى التي تعيد تشكيل المشهد الحضري في مدينة الرياض؛ لتكون أيقونة حضرية في إيجاد واحة خضراء نابضة بالحياة في قلب العاصمة، وتجمع بين الطبيعة والثقافة والرياضة والفنون ضمن بيئة حضرية مستدامة، لتسهم في تعزيز جودة الحياة، ودعم التنوع الحيوي، وتوفير وجهة متكاملة لسكان المدينة وزوارها.
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يذكر أن حديقة الملك سلمان تعد إحدى أكبر حدائق المدن في العالم، وأحد المشاريع الكبرى التي تعيد تشكيل المشهد الحضري في مدينة الرياض؛ لتكون أيقونة حضرية في إيجاد واحة خضراء نابضة بالحياة في قلب العاصمة، وتجمع بين الطبيعة والثقافة والرياضة والفنون ضمن بيئة حضرية مستدامة، لتسهم في تعزيز جودة الحياة، ودعم التنوع الحيوي، وتوفير وجهة متكاملة لسكان المدينة وزوارها.
// انتهى //