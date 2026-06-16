جامعة الملك عبدالعزيز تحتفي بتخريج دفعة الماجستير في الإعلام الرقمي

خريجو ماجستير الإعلام الرقمي بجامعة الملك عبدالعزيز يستعدون لقيادة التحول الإعلامي

البلاد (جدة)

احتفى قسم الصحافة والإعلام الرقمي بكلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز بتخريج دفعة طلاب برنامج الماجستير التنفيذي في الإعلام الرقمي لهذا العام 2026 م في أجواء مفعمة بالفرح والإنجاز بحضور وكيل كلية الاتصال والإعلام الدكتور عبدالله مقبول ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والأكاديميين.

شهد الحفل تنوعاً في فقراته التي ركزت على إبراز أراء الخريجين ومستقبل الإعلام الرقمي وتم تقديم عرض مرئي استعرض أدوار الطلاب الأكاديمية وأبرز محطاتهم التدريبية والبحثية ومواكبتهم للتطورات المتسارعة في بيئة الإعلام الرقمي الجديد.

وألقى الخريج خالد الطويل كلمة مميزة نيابة عن زملائه الخريجين عبّر فيها عن عميق شكرهم وامتنانهم للجامعة وأعضاء هيئة التدريس الذين ساندوهم طوال رحلتهم المعرفية مؤكداً عزم الخريجين على المساهمة الفاعلة في تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية بما يتواكب مع رؤية المملكة.

كما ألقى وكيل كلية الاتصال والإعلام الدكتور عبدالله مقبول كلمة الجامعة والتي هنأ فيها الخريجين ونقل لهم تحيات قيادة الجامعة مؤكدا في كلمته على إن تخصص الإعلام الرقمي يعد من التخصصات الحيوية التي تلامس متطلبات سوق العمل الحالي وأن الجامعة تفخر بتقديم كفاءات وطنية مؤهلة قادرة على قيادة المشهد الإعلامي الرقمي بمهنية واحترافية عالية.

وفي ختام الحفل، كرّم الدكتور عبدالله مقبول وكيل الكلية والدكتور طلال الشمراني مدير برنامج الماجستير الخريجين حيث تم تسليمهم الدروع التذكارية تقديراً لتميزهم الأكاديمي وجهودهم طوال فترة دراستهم وسط فرحة عارمة من الحضور

وفي نهاية الحفل تم التقاط الصور الجماعية والتذكارية للخريجين مع وكيل الكلية وأعضاء هيئة التدريس متمنين للجميع توفيقاً دائماً في حياتهم العملية المقبلة .

إلى ذلك، تم رصد مشاعر الفرح والاعتزاز لعدد من الخريجين في هذا اليوم الاستثنائي لحصولهم على شهادة الماجستير التنفيذي في الإعلام الرقمي وأدوارهم المستقبلية في قيادة التحول الرقمي في مختلف المؤسسات والجهات التي ينتمون لها بكفاءة واقتدار واحترافية عالية .

فقد أوضح الخريج فهد بن عبدالعزيز الإحيوي مدير هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة؛ بأن الإعلام الرقمي يتطور باستمرار والبرنامج الأكاديمي سلّحنا بأدوات المستقبل .

واضاف: لا شك أن دمج الخبرة الميدانية والمهنية التي يمتاز بها معظم الخريجين بأحدث التقنيات والمعرفة العلمية الحديثة ستكون له نتائج إيجابية عالية و سيساهم بقوة ضاربة في الإعلام الرقمي السعودي وسنواصل- بمشيئة الله تعالى- خدمة وطننا ورفع رايته في كل المحافل الإعلامية لتحقيق المستهدفات المنشودة ورؤية السعودية 2030

وأكد الخريج بدر الميموني نائب مدير هيئة تنظيم الإعلام بمنطقة المدينة المنورة أن هذا التخرج ليس مجرد نهاية لرحلة أكاديمية بل هو انطلاقة حقيقية نحو صياغة مفاهيم جديدة في العمل الإعلامي المؤسسي مشيرا الى إن ما اكتسبناه في هذا البرنامج النوعي من معارف في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والاتصال الرقمي يضع على عاتقنا مسؤولية كبرى للمساهمة في تحقيق النتائج المرجوة و البناءة .

كما قال الخريج فيصل بن علي الدرمحي: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فالحصول على الماجستير في الإعلام الرقمي من جامعة مؤسسية كجامعة الملك عبدالعزيز هو نقطة تحول في مسيرتي المهنية وأتطلع لترجمة ما تعلمته إلى واقع عملي .

وأشار الخريج خالد الزرعي الزهراني إلى أن الرحلة لم تكن سهلة ولكن لحظة التكريم اليوم أنستنا كل سهر وتعب وأشكر جميع أساتذتي وزملائي الذين شاركوني في اتمام الدراسة على الوجه الأكمل .

من جانبهم، عبر عدد من الخريجين عبدالله الدعيجي وعبدالإله بن طوالة وزكريا الغامدي ومحمد السلمي وعبدالرحمن المعبدي وعاصم الحربي ومروان الزوري وأمجد كتبي ووهاج الصحاف وعلي الشهري وعبدالله بن شهران وخالد المطري وحمود القحطاني والوليد الحارثي وأحمد الحمد عن فرحتهم الغامرة بهذه المناسبة المباركة ونيلهم شهادة الماجستير في الإعلام الرقمي وأكدوا أهمية ما تضمنه البرنامج من علوم المعرفة الأكاديمية الحديثة

وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لكل من ساهم في تحقيق أمنياتهم على أرض الواقع.