بعثة الأخضر تصل إلى أوستن استعدادًا لمواصلة مشوارها المونديالي

البلاد (أوستن)

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مدينة أوستن الأمريكية؛ استعدادًا لخوض المرحلة المقبلة من مشوارها في بطولة كأس العالم 2026، عقب التعادل أمام منتخب أوروغواي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة.

ويستعد الأخضر لمواصلة تحضيراته للمواجهة المقبلة في البطولة أمام المنتخب الإسباني في الجولة الثانية، بعدما افتتح مشواره المونديالي بالتعادل 1-1 أمام أوروغواي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي.

ويستأنف لاعبو الأخضر مساء اليوم الثلاثاء تدريباتهم بحصة تدريبية على ملعب Q2 بمدينة أوستن، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس.

العمري يسجل هدف الأخضر

ونجح عبدالإله العمري في تسجيل هدف الأخضر خلال اللقاء، قبل أن تدرك أوروغواي التعادل في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بتقاسم المنتخبين نقاط المباراة.

وحصد الأخضر أول نقطة له في المجموعة الثامنة، التي تضم أيضًا منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر.