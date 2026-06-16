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بعثة الأخضر تصل إلى أوستن استعدادًا لمواصلة مشوارها المونديالي
الرياضة

بعثة الأخضر تصل إلى أوستن استعدادًا لمواصلة مشوارها المونديالي

صحيفة البلادaccess_time1 / محرم / 1448 هـ      16 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (أوستن)

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مدينة أوستن الأمريكية؛ استعدادًا لخوض المرحلة المقبلة من مشوارها في بطولة كأس العالم 2026، عقب التعادل أمام منتخب أوروغواي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة.

ويستعد الأخضر لمواصلة تحضيراته للمواجهة المقبلة في البطولة أمام المنتخب الإسباني في الجولة الثانية، بعدما افتتح مشواره المونديالي بالتعادل 1-1 أمام أوروغواي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي.

ويستأنف لاعبو الأخضر مساء اليوم الثلاثاء تدريباتهم بحصة تدريبية على ملعب Q2 بمدينة أوستن، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس.

العمري يسجل هدف الأخضر

ونجح عبدالإله العمري في تسجيل هدف الأخضر خلال اللقاء، قبل أن تدرك أوروغواي التعادل في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بتقاسم المنتخبين نقاط المباراة.

وحصد الأخضر أول نقطة له في المجموعة الثامنة، التي تضم أيضًا منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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