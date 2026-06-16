أمير المنطقة الشرقية يُدشِّن مشروع “مراسي” السكني

البلاد (الدمام)
دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمقر الإمارة اليوم، مشروع “مراسي” السكني، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة رتال للتطوير العقاري عبدالله بن عبداللطيف الفوزان، يرافقه عددٌ من قيادات الشركة.
وأكَّد سمو أمير المنطقة الشرقية أن توفير السكن الملائم يعد من الركائز الأساسية لتعزيز استقرار الأسرة وجودة حياتها، مشيرًا إلى أن ما يحظى به قطاع الإسكان من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله- أسهم في رفع نسب التملك وتوفير خيارات سكنية متنوعة تلبي احتياجات الأسر السعودية وتواكب تطلعاتها.
وأوضح أن المشاريع السكنية المتكاملة تسهم في إيجاد بيئات عمرانية حديثة توفر الخدمات والمرافق اللازمة، وتعزز من جودة الحياة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمعات حيوية ومستدامة.
بدوره، قدم الفوزان لسمو أمير المنطقة الشرقية عرضًا عن المشروع وما يضمه من مرافق وخدمات تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتلبي تطلعات الأسر، بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن المشروع يتكون من أراضٍ سكنية ووحدات سكنية متكاملة الخدمات مصممة وفق أحدث المعايير التخطيطية، كما يحتضن أكبر حديقة حي مركزية في المنطقة الشرقية، صُممت لتكون متنفسًا حيويًا يخدم السكان والزوار من خلال تهيئتها لإقامة الفعاليات المجتمعية المتنوعة والأنشطة الرياضية؛ بما يعزز مفهوم أنسنة المدن والترابط المجتمعي.