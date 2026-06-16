أرامكو تعزز حضورها في المونديال بشراكة عالمية مع FIFA 

البلاد (واشنطن)
تواصل أرامكو السعودية تعزيز حضورها في كأس العالم FIFA 2026™ من خلال شراكتها العالمية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، التي تشمل دعم البطولة ومجموعة من المبادرات التقنية والجماهيرية الهادفة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة، وتحليل البيانات في كرة القدم، وتمكين الأجيال الشابة من اللاعبين.
وتُعد أرامكو السعودية شريكًا عالميًا رئيسًا للاتحاد الدولي لكرة القدم حتى عام 2027، في عددٍ من البطولات والبرامج التابعة لـ FIFA، من بينها كأس العالم FIFA 2026™ وكأس العالم للسيدات FIFA 2027™.
وفي أحدث المبادرات المرتبطة بالبطولة، أعلن FIFA إطلاق نظام “FIFA Power Rankings powered by Aramco”، الذي يوفر آلية جديدة لتقييم أداء اللاعبين خلال كأس العالم 2026 بالاعتماد على البيانات والتحليلات المتقدمة.
ويستند النظام إلى قاعدة بيانات FIFA وخوارزميات الذكاء التحليلي التابعة للاتحاد الدولي، حيث يمنح لاعبي الميدان تقييمات موضوعية في محاور الهجوم والإبداع والدفاع، بينما يُقيَّم أداء حراس المرمى وفق مؤشرات متخصصة، مع تحديث التصنيفات بعد كل مباراة طوال منافسات البطولة.
وأكد رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في FIFA أرسين فينغر، أن النظام الجديد يمثل معيارًا عالميًا جديدًا لقياس الأداء الفردي في كرة القدم، من خلال الاعتماد على البيانات الموضوعية وتحليل مختلف جوانب أداء اللاعبين داخل الملعب.
من جانبه أوضح النائب الأعلى للرئيس للاتصال المؤسسي في أرامكو السعودية خالد الزامل، أن البيانات والتقنية تمثلان عنصرين أساسيين في دعم الابتكار وتحقيق الأثر، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفر للجماهير رؤى وتحليلات متقدمة تعزز تجربة متابعة كأس العالم.
ويمثّل النظام الجديد أول مشروع عالمي رئيس يجمع FIFA وأرامكو السعودية ضمن شراكتهما الإستراتيجية؛ حيث يهدف إلى تقديم أدوات جديدة للجماهير ووسائل الإعلام وشركاء البث لفهم أداء اللاعبين والفرق بصورة أكثر دقة وشمولية.
وفي الجانب الجماهيري، أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم FIFA 2026™ في هيوستن مؤخرًا استضافة “أرامكو أرينا” ضمن فعاليات مهرجان FIFA Fan Festival™، ليكون مركزًا للأنشطة الرياضية والتفاعلية طوال فترة البطولة، ويشمل مناطق للعب والتدريب ومشاهدة المباريات وتجارب جماهيرية متنوعة.
وتعاونت أرامكو السعودية مع شركة سابك لتطوير أرضية الملعب باستخدام مواد معاد تدويرها وتقنيات متقدمة تُسهم في تعزيز الاستدامة، في خطوة تعكس توظيف الابتكار والحلول التقنية في الفعاليات الرياضية الكبرى.
ومن المقرر كذلك أن تقدم أرامكو السعودية جائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم FIFA 2026™، ضمن الجوائز الرسمية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، تأكيدًا لدورها في دعم المواهب الصاعدة وتشجيع الأجيال الجديدة من اللاعبين.
وتعكس مشاركة أرامكو السعودية في البطولة الحضور المتنامي للمؤسسات السعودية في أبرز الأحداث الرياضية العالمية، بالتزامن مع استعداد المملكة لاستضافة كأس العالم FIFA 2034™، وما يشهده القطاع الرياضي من تطور متسارع في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتُعد أرامكو السعودية شريكًا عالميًا رئيسًا للاتحاد الدولي لكرة القدم حتى عام 2027، في عددٍ من البطولات والبرامج التابعة لـ FIFA، من بينها كأس العالم FIFA 2026™ وكأس العالم للسيدات FIFA 2027™.
وفي أحدث المبادرات المرتبطة بالبطولة، أعلن FIFA إطلاق نظام “FIFA Power Rankings powered by Aramco”، الذي يوفر آلية جديدة لتقييم أداء اللاعبين خلال كأس العالم 2026 بالاعتماد على البيانات والتحليلات المتقدمة.
ويستند النظام إلى قاعدة بيانات FIFA وخوارزميات الذكاء التحليلي التابعة للاتحاد الدولي، حيث يمنح لاعبي الميدان تقييمات موضوعية في محاور الهجوم والإبداع والدفاع، بينما يُقيَّم أداء حراس المرمى وفق مؤشرات متخصصة، مع تحديث التصنيفات بعد كل مباراة طوال منافسات البطولة.
وأكد رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في FIFA أرسين فينغر، أن النظام الجديد يمثل معيارًا عالميًا جديدًا لقياس الأداء الفردي في كرة القدم، من خلال الاعتماد على البيانات الموضوعية وتحليل مختلف جوانب أداء اللاعبين داخل الملعب.
من جانبه أوضح النائب الأعلى للرئيس للاتصال المؤسسي في أرامكو السعودية خالد الزامل، أن البيانات والتقنية تمثلان عنصرين أساسيين في دعم الابتكار وتحقيق الأثر، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفر للجماهير رؤى وتحليلات متقدمة تعزز تجربة متابعة كأس العالم.
ويمثّل النظام الجديد أول مشروع عالمي رئيس يجمع FIFA وأرامكو السعودية ضمن شراكتهما الإستراتيجية؛ حيث يهدف إلى تقديم أدوات جديدة للجماهير ووسائل الإعلام وشركاء البث لفهم أداء اللاعبين والفرق بصورة أكثر دقة وشمولية.
وفي الجانب الجماهيري، أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم FIFA 2026™ في هيوستن مؤخرًا استضافة “أرامكو أرينا” ضمن فعاليات مهرجان FIFA Fan Festival™، ليكون مركزًا للأنشطة الرياضية والتفاعلية طوال فترة البطولة، ويشمل مناطق للعب والتدريب ومشاهدة المباريات وتجارب جماهيرية متنوعة.
وتعاونت أرامكو السعودية مع شركة سابك لتطوير أرضية الملعب باستخدام مواد معاد تدويرها وتقنيات متقدمة تُسهم في تعزيز الاستدامة، في خطوة تعكس توظيف الابتكار والحلول التقنية في الفعاليات الرياضية الكبرى.
ومن المقرر كذلك أن تقدم أرامكو السعودية جائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم FIFA 2026™، ضمن الجوائز الرسمية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، تأكيدًا لدورها في دعم المواهب الصاعدة وتشجيع الأجيال الجديدة من اللاعبين.
وتعكس مشاركة أرامكو السعودية في البطولة الحضور المتنامي للمؤسسات السعودية في أبرز الأحداث الرياضية العالمية، بالتزامن مع استعداد المملكة لاستضافة كأس العالم FIFA 2034™، وما يشهده القطاع الرياضي من تطور متسارع في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030.