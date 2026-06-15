الإقتصاد

63 مزادًا لبيع 185 أصلاً عقارياً في أسبوع

صحيفة البلادaccess_time30 / ذو الحجة / 1447 هـ      15 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد( الرياض)
أشرف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” مؤخرا على 63 مزادًا عقاريًا في مختلف مناطق المملكة.
وقال إنه تم بيع أكثر من 185 أصلاً عقارياً متنوعاً، بإجمالي مساحات تجاوزت 8 ملايين متر مربع، محققة مبيعات إجمالية فاقت 399 مليون ريال. يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” هو مركز حكومي مستقل ماليًا وإداريًا، أنشئ ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني؛ بهدف تسريع استيفاء الحقوق وتسييل الأصول مع الحفاظ على قيمتها الاقتصادية، ويقوم المركز بدور المشرف والمنظم لعمليات التصفية والبيع القضائية والحكومية، مستعينًا بخبرات وإمكانات القطاع الخاص عبر إسناد أعمال البيع المباشر له؛ لضمان إدارة الأصول بكفاءة وعبر منظومة تمتاز بالشفافية والعدالة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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