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“وقود السعودية” توضح ملابسات فيديو انسكاب مادة بترولية بالرياض
المحليات

“وقود السعودية” توضح ملابسات فيديو انسكاب مادة بترولية بالرياض

صحيفة البلادaccess_time30 / ذو الحجة / 1447 هـ      15 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

كشفت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود “وقود السعودية”، ملابسات المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه تضرر مركبة نتيجة انسكاب مادة بترولية في شارع مجاور لمحطة وقود، مؤكدةً أن الحادثة وقعت يوم الثلاثاء 16 ذي الحجة 1447هـ، الموافق 2 يونيو 2026م في مدينة الرياض.

ونوهت اللجنة بأن فرق الدفاع المدني باشرت الحادثة في حينها، واتخذت جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، ولم ينتج عن الحادثة أي إصابات، لاقتةً إلى أنه اتضح بأن الانسكاب نتج عن قيام محطة وقود مغلقة لعدم امتثالها للاشتراطات النظامية، ببيع وقود الديزل إلى ناقلات صهريجية مخالفة وغير مرخصة من وزارة الطاقة.

ولفتت إلى أنه يجرى حالياً استكمال التحقيقات والإجراءات النظامية لمعاقبة المتسببين في الحادث وتعويض المتضررين، مؤكدةً أهمية التواصل معها في حال وجود أي ملاحظات أو أنشطة مشبوهة في محطات الوقود.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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