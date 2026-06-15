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وزير الرياضة يحضر تدريب الأخضر قبل مواجهة أوروغواي
الرياضة

وزير الرياضة يحضر تدريب الأخضر قبل مواجهة أوروغواي

صحيفة البلادaccess_time30 / ذو الحجة / 1447 هـ      15 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (ميامي)

حرص وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على حضور التدريب الأخير للمنتخب الوطني اليوم الإثنين قبل مواجهة نظيره الأوروغواني بمنافسات كأس العالم 2026.

كما حضر ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الحصة التدريبية للاخضر والتي قادها المدير الفني اليوناني دونيس استعدادًا لمواجهة اوروغواي.

ويتنافس الأخضر أمام أوروغواي فجر الثلاثاء أمام أوروغواي في مستهل مشوارهما ببطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمسكيك بنتظيم مشترك.

وتضم مجموعة المنتخب الوطني في المونديال كلاً من منتخبات اوروغواي واسبانيا والرأس الأخضر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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