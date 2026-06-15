وزير الرياضة يحضر تدريب الأخضر قبل مواجهة أوروغواي

البلاد (ميامي)

حرص وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على حضور التدريب الأخير للمنتخب الوطني اليوم الإثنين قبل مواجهة نظيره الأوروغواني بمنافسات كأس العالم 2026.

كما حضر ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الحصة التدريبية للاخضر والتي قادها المدير الفني اليوناني دونيس استعدادًا لمواجهة اوروغواي.

ويتنافس الأخضر أمام أوروغواي فجر الثلاثاء أمام أوروغواي في مستهل مشوارهما ببطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمسكيك بنتظيم مشترك.

وتضم مجموعة المنتخب الوطني في المونديال كلاً من منتخبات اوروغواي واسبانيا والرأس الأخضر.