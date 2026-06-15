السياسة

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية إيران

صحيفة البلادaccess_time30 / ذو الحجة / 1447 هـ      15 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.

وأعرب سموه في مستهل الاتصال عن ترحيب المملكة بتوصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق بينهما لإنهاء العمليات العسكرية، وبدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم، وتطلع المملكة إلى تحقيق سلام يعزز أمن المنطقة والعالم.

واستعرض سموه ومعاليه مستجدات الأوضاع الإقليمية، وأهمية مواصلة الجهود المشتركة لتحقيق استقرار دائم ومستدام في المنطقة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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