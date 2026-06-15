مونديال 2026.. ساحل العاج تحصد نقاط الإكوادور

محمود العوضي (جدة)

بعد غياب دام اثني عشر عامًا عن الساحة العالمية، استهلّ منتخب ساحل العاج، الملقب بالأفيال، مشواره أخيرًا في المجموعة الخامسة من كأس العالم 2026 على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد في فيلادلفيا. وحقق المنتخب الأفريقي (المصنف 33 عالميًا) فوزًا ثمينًا على نظيره الإكوادوري (المصنف 23 عالميًا) بنتيجة 1-0. سجل هدف المباراة الوحيد مهاجم مانشستر يونايتد، أماد ديالو (الدقيقة 90).

وفي هذه المباراة، أصبح يان ديوماندي (19 عامًا، 11 مباراة دولية و3 أهداف) أصغر لاعب في تاريخ ساحل العاج يشارك في مباراة بكأس العالم، بعمر 19 عامًا و212 يومًا.

وفي المباراة الأخرى ضمن هذه المجموعة، حقق المنتخب الألماني فوزًا ساحقًا على كوراساو بنتيجة 7-1.

وفي رابع مباراة لها أمام منتخب من أمريكا الجنوبية، حققت ساحل العاج أول فوز بعد خسارتها أمام الأرجنتين (1-2 في 2006)، والبرازيل (1-3 في 2010)، وكولومبيا (1-2 في 2014).

الفوز منح أفيال كوت ديفوار أول 3 نقاط في المجموعة ليحتلوا المركز الثاني خلف المنتخب الألماني المتصدر بفارق الأهداف.

وفي المقابل، احتل منتخب الاكوادور المركز الثالث في المجموعة بلا رصيد من النقاط.