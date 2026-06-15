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مونديال 2026.. اليابان تقتنص تعادلاً مثيرًا من هولندا
الرياضة

مونديال 2026.. اليابان تقتنص تعادلاً مثيرًا من هولندا

صحيفة البلادaccess_time30 / ذو الحجة / 1447 هـ      15 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

فرض منتخب اليابان التعادل 2/2 على نظيره الهولندي، بعدما نجح في قلب تأخره مرتين في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، في مونديال 2026، بعدما سجل دايتشي كامادا هدفًا ​في الدقيقة 88، ضمن منافسات المجموعة السادسة على ملعب دالاس.

افتتح فيرجيل فان ديك التسجيل لصالح منتخب هولندا بضربة رأس في الدقيقة 51 قبل أن يعادل كيتو ناكامورا النتيجة بعد ست دقائق.

 

وبدا أن كريسينسيو سمرفيل قد حسم النقاط الثلاث للفريق الهولندي في الدقيقة 64، لكن اليابان أدركت التعادل عندما لعب كوكي أوجاوا ‌ضربة رأس ‌قوية اصطدمت بكامادا ودخلت الشباك.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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