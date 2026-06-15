مونديال 2026.. اليابان تقتنص تعادلاً مثيرًا من هولندا

البلاد (جدة)

فرض منتخب اليابان التعادل 2/2 على نظيره الهولندي، بعدما نجح في قلب تأخره مرتين في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، في مونديال 2026، بعدما سجل دايتشي كامادا هدفًا ​في الدقيقة 88، ضمن منافسات المجموعة السادسة على ملعب دالاس.

افتتح فيرجيل فان ديك التسجيل لصالح منتخب هولندا بضربة رأس في الدقيقة 51 قبل أن يعادل كيتو ناكامورا النتيجة بعد ست دقائق.

وبدا أن كريسينسيو سمرفيل قد حسم النقاط الثلاث للفريق الهولندي في الدقيقة 64، لكن اليابان أدركت التعادل عندما لعب كوكي أوجاوا ‌ضربة رأس ‌قوية اصطدمت بكامادا ودخلت الشباك.