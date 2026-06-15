مونديال 2026… السويد تقسو على تونس بخماسية

محمود العوضي (جدة)
اكتسح المنتخب السويدي نظيره التونسي بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2026.
افتتح ياسين العياري التسجيل للسويد في الدقيقة 7 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضيف ألكسندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة 30 بعد هجمة مرتدة سريعة بتمريرة حاسمة من فيكتور غيوكيريس.
ورد المنتخب التونسي في الدقيقة 43 عبر عمر الرقيق برأسية جميلة من داخل منطقة الجزاء، مستفيدًا من عرضية من حنبعل المجبري، ليبقي على آمال فريقه قبل نهاية الشوط الأول.
لكن السويد حسمت الأمور في الشوط الثاني، حيث عاد فيكتور غيوكيريس ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 59 بعد تمريرة من إيزاك، قبل أن يضيف ماتياس سفانبرغ الهدف الرابع في الدقيقة 84 بتسديدة من داخل المنطقة إثر تمريرة جديدة من إيزاك بعد كرة ثابتة.
وسجل ياسين العياري الهدف الخامس للسويد في الدقيقة 90+6 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليختتم مهرجان الأهداف في الدقائق الأخيرة بعد أداء هجومي مميز من أصحاب الأرض.
بهذا الفوز، يحقق المنتخب السويدي انطلاقة قوية في مشواره بالمونديال، بينما يجد المنتخب التونسي نفسه أمام ضرورة مراجعة حساباته قبل الجولات المقبلة.
أليكساندر إيزاك يضاعف النتيجة لمنتخب السويد ⚽️🇸🇪
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 15, 2026
عمر الرقيق يقلص الفارق للمنتخب التونسي ويعيد الأمل لنسور قرطاج 🇹🇳⚽ pic.twitter.com/rUTRlEwlja
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 15, 2026
🇸🇪⚽ غيوكيريس يستغل هفوة السخيري ويوقع على ثالث أهداف المنتخب السويدي
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 15, 2026
ماتياس سفانبرج يسجل الهدف الرابع لمنتخب السويد
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 15, 2026
ياسين العياري يوقع على خامس أهداف المنتخب السويدي
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 15, 2026