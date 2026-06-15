مونديال 2026.. الرأس الأخضر يفرض التعادل على منتخب إسبانيا

في أولى مفاجآت كأس العالم 2026، سقط منتخب إسبانيا في فخ التعادل السلبي أمام منتخب الرأس الأخضر ضمن منافسات المجموعة الثامنة، في نتيجة لم تكن متوقعة بالنظر إلى الفارق الكبير في الخبرة والإمكانات بين المنتخبين.
دخل المنتخب الإسباني المباراة مرشحًا بقوة لتحقيق الفوز، خاصة أنه يعد من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، إلا أن المنتخب الإفريقي الصاعد إلى المونديال لأول مرة نجح في فرض أسلوبه الدفاعي وإحباط محاولات “لا روخا” طوال اللقاء.
سيطر المنتخب الإسباني على مجريات المباراة واستحوذ على الكرة لفترات طويلة، وصنع العديد من الفرص الخطيرة عبر لاعبيه، إلا أن التألق اللافت لحارس الرأس الأخضر، والتنظيم الدفاعي المحكم حالا دون اهتزاز الشباك.
كما أهدر الإسبان عدة فرص محققة للتسجيل، في وقت أظهر فيه المنتخب الإفريقي انضباطا تكتيكيا كبيرا وثقة لافتة في أول ظهور له على الساحة العالمية.
وتعد هذه النتيجة واحدة من أبرز مفاجآت النسخة الحالية من كأس العالم حتى الآن؛ إذ كانت معظم التوقعات تصب في مصلحة إسبانيا لتحقيق انتصار مريح.
وبهذا التعادل، يحصد كل منتخب نقطة واحدة في بداية مشواره بالمجموعة الثامنة، التي تضم أيضا منتخب أوروغواي، والأخضر السعودي.
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