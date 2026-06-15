“مائي” يُطلق المرحلة الأولى لمشروع حصاد مياه الأمطار بالطائف

البلاد (الطائف)

أطلق المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه “مائي”، المرحلة الأولى لمشروع حصاد مياه الأمطار في محافظة الطائف، لتعزيز الاستفادة من الموارد المائية المتجددة، ورفع كفاءة استخدامها في القطاع الزراعي؛ دعمًا لمستهدفات الاستدامة المائية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأوضح مركز مائي أن المشروع يُعد أحد الحلول المستدامة التي تنفذها مبادرة “الصافي الإيجابي والاستدامة المائية”؛ لرفع كفاءة استخدام مياه الأمطار في القطاع الزراعي، ودعم المزارعين في تبني ممارسات أكثر كفاءة في استخدام المياه، وذلك من خلال في توفير مصادر مائية تُلبي احتياجاتهم في ري المحاصيل الزراعية، وتعزز مبادئ الاستدامة.

وأضاف أن المشروع في مرحلته الأولى يأتي شراكة مجتمعية مع البنك السعودي الأول، حيث شملت المرحلة الأولى استفادة 20 مزرعة منتجة لمحاصيل العنب، الرمان، التين، اللوز، المشمش، والورد الطائفي، وذلك من خلال تنفيذ 20 خزانًا لتجميع مياه الأمطار، وبسعة إجمالية تصل إلى 1800 متر مكعب.

يُشار إلى أن مبادرة “الصافي الإيجابي والاستدامة المائية”، هي إحدى المبادرات الإستراتيجية النوعية التي أطلقها المركز الوطني لكفاءة

وترشيد المياه “مائي”؛ لتعزيز مفهوم الالتزام الطوعي في تنفيذ مشاريع ومبادرات وحلول مائية مستدامة، والإسهام في تخفيف الضغط على الموارد المائية غير المتجددة، ودعم مستهدفات الاستدامة المائية.