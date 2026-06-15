كريستيان أولريشسن: الكرة السعودية شهدت تحولًا لافتًا عزز حضور المملكة في المشهد الكروي العالمي

البلاد (واشنطن)
أوضح الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط والرياضة الدولية كريستيان أولريشسن أن كرة القدم السعودية على المستوى الدولي مرت بمراحل متعددة، وشهدت السنوات الأخيرة تحولًا لافتًا عزز حضور المملكة في المشهد الكروي العالمي.
وأبان أن ما شهدته الرياضة في المملكة من تحولات دفعت إلى تأليف كتاب بعنوان “مملكة كرة القدم: السعودية وإعادة تشكيل كرة القدم العالمية”، تناول فيه صعود المملكة بصفتها إحدى المراكز المؤثرة في المشهد الكروي الدولي وربط ذلك بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة برؤية المملكة 2030.
واستعاد كريستيان ذكرياته مع الكرة السعودية خلال بطولة كأس العالم للناشئين تحت 16 عامًا التي أقيمت في إسكتلندا عام 1989، ووصفها بأنها شكلت أول احتكاك حقيقي له مع كرة القدم السعودية على الساحة العالمية، إضافة إلى مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، وهدف اللاعب سعيد العويران في مرمى بلجيكا.
وأشار إلى ما سجلته المنتخبات والأندية السعودية من حضور بارز على المستويين الآسيوي والدولي عبر سنوات متعاقبة، وهو ما يجعل الاهتمام العالمي الحالي بالكرة السعودية امتدادًا لمسيرة طويلة من الشغف والمنافسة، لافتًا النظر إلى أن الفوز على الأرجنتين في كأس العالم 2022 كان من المحطات التي لفتت أنظار الجماهير العالمية لكرة القدم داخل المملكة.
وأكد أن انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر عام 2023، وما تبع ذلك من حضور لعدد من أبرز نجوم اللعبة إلى الدوري السعودي للمحترفين، أسهم في تعزيز الاهتمام الدولي بالكرة السعودية وترسيخ مكانة المملكة بصفتها أحد الفاعلين الرئيسيين في كرة القدم العالمية.
وأبان أن المنتخب السعودي في كأس العالم FIFA 2026™ سيخوض منافسات قوية في مجموعة تضم منتخبات ذات خبرة كبيرة، إلا أن نظام البطولة الجديد يمنح فرصًا أكبر للمنافسة على بطاقات التأهل، مؤكدًا قدرة الأخضر على حصد النقاط والعبور إلى الأدوار الإقصائية.
وأفاد أن عودة كأس العالم إلى أمريكا الشمالية تحمل أهمية خاصة للجماهير السعودية، كونها تعيد إلى الأذهان ذكريات المشاركة التاريخية في نسخة 1994، كما تمنح جيلًا جديدًا من المشجعين فرصة صناعة ذكريات جديدة.
وقال: “إن الحضور السعودي المتنامي في كرة القدم العالمية جعل استضافة المملكة لكأس العالم 2034 خطوة منسجمة مع مسار التطور الذي شهدته الرياضة السعودية خلال السنوات الأخيرة”، مؤكدًا أن المملكة أصبحت لاعبًا رئيسًا في المشهد الكروي الدولي، وأن منحها حق تنظيم البطولة جاء تتويجًا لمسيرة متصاعدة من الاستثمار والتطوير والحضور العالمي.
وأبان أن ما شهدته الرياضة في المملكة من تحولات دفعت إلى تأليف كتاب بعنوان “مملكة كرة القدم: السعودية وإعادة تشكيل كرة القدم العالمية”، تناول فيه صعود المملكة بصفتها إحدى المراكز المؤثرة في المشهد الكروي الدولي وربط ذلك بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة برؤية المملكة 2030.
واستعاد كريستيان ذكرياته مع الكرة السعودية خلال بطولة كأس العالم للناشئين تحت 16 عامًا التي أقيمت في إسكتلندا عام 1989، ووصفها بأنها شكلت أول احتكاك حقيقي له مع كرة القدم السعودية على الساحة العالمية، إضافة إلى مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، وهدف اللاعب سعيد العويران في مرمى بلجيكا.
وأشار إلى ما سجلته المنتخبات والأندية السعودية من حضور بارز على المستويين الآسيوي والدولي عبر سنوات متعاقبة، وهو ما يجعل الاهتمام العالمي الحالي بالكرة السعودية امتدادًا لمسيرة طويلة من الشغف والمنافسة، لافتًا النظر إلى أن الفوز على الأرجنتين في كأس العالم 2022 كان من المحطات التي لفتت أنظار الجماهير العالمية لكرة القدم داخل المملكة.
وأكد أن انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر عام 2023، وما تبع ذلك من حضور لعدد من أبرز نجوم اللعبة إلى الدوري السعودي للمحترفين، أسهم في تعزيز الاهتمام الدولي بالكرة السعودية وترسيخ مكانة المملكة بصفتها أحد الفاعلين الرئيسيين في كرة القدم العالمية.
وأبان أن المنتخب السعودي في كأس العالم FIFA 2026™ سيخوض منافسات قوية في مجموعة تضم منتخبات ذات خبرة كبيرة، إلا أن نظام البطولة الجديد يمنح فرصًا أكبر للمنافسة على بطاقات التأهل، مؤكدًا قدرة الأخضر على حصد النقاط والعبور إلى الأدوار الإقصائية.
وأفاد أن عودة كأس العالم إلى أمريكا الشمالية تحمل أهمية خاصة للجماهير السعودية، كونها تعيد إلى الأذهان ذكريات المشاركة التاريخية في نسخة 1994، كما تمنح جيلًا جديدًا من المشجعين فرصة صناعة ذكريات جديدة.
وقال: “إن الحضور السعودي المتنامي في كرة القدم العالمية جعل استضافة المملكة لكأس العالم 2034 خطوة منسجمة مع مسار التطور الذي شهدته الرياضة السعودية خلال السنوات الأخيرة”، مؤكدًا أن المملكة أصبحت لاعبًا رئيسًا في المشهد الكروي الدولي، وأن منحها حق تنظيم البطولة جاء تتويجًا لمسيرة متصاعدة من الاستثمار والتطوير والحضور العالمي.