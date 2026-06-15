عبدالكريم يستعد لتسجيل ظهوره الأول في مونديال 2026

البلاد (جدة)

شهدت مسيرة المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، البالغ من العمر 18 عامًا، انطلاقة استثنائية عقب تألقه في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025؛ إذ يستعد لخوض أول مشاركة له في كأس العالم 2026. وتشهد النسخة الحالية للمونديال مشاركة تاريخية لثمانية منتخبات عربية، هي: قطر والجزائر والعراق والأردن والمغرب والسعودية وتونس ومصر. ويلعب عبد الكريم في مركز رأس الحربة ضمن القائمة النهائية للمنتخب المصري المكونة من 26 لاعبًا، حيث يوجد إلى جانب قائد المنتخب، وأحد أبرز نجوم كرة القدم العربية والعالمية محمد صلاح، في مشهد يجسد لقاء جيلين من نجوم الكرة المصرية على الساحة العالمية. وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، على أن يستهل مشواره بلقاء منتخب بلجيكا اليوم على استاد لومين فيلد بمدينة سياتل الأمريكية. البداية… مونديال الشباب بدأت رحلة اللاعب الشاب نحو المنتخب الأول بعد ظهوره المميز في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025، والتي شكلت محطة مفصلية في مسيرته الدولية. وقال عبد الكريم في تصريح خاص للجنة المنظمة للبطولة:” كانت المشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة في قطر تجربةً لن تُنسى؛ فلأول مرة في حياتي أشعر حقًا بأنني على مسرح عالمي. شدة المنافسة، الضغط، الفخر بتمثيل بلدي، كلها عوامل اجتمعت لتجعل مني لاعبًا أكثر نضجًا وخبرة”. وجذبت أهدافه الحاسمة خلال البطولة أنظار كشافي الأندية الأوروبية الكبرى، الأمر الذي مهّد لانتقاله من النادي الأهلي المصري إلى نادي برشلونة الإسباني. وبعد انضمامه إلى الجانب الإسباني، أثبت عبد الكريم جدارته بعدما سجل ثلاثية مع فريق الشباب، حاسمًا بذلك لقب المجموعة الثالثة من دوري الإسباني للشباب. وأضاف:” كان الانضمام إلى نادي برشلونة حلمًا طالما راودني، وكأس العالم تحت 17 سنة في قطر كان له دور لا يُنكر في تحقيق هذا الحلم. فقد أتاح لي هذا الحدث فرصة استعراض قدراتي أمام أفضل الأندية على مستوى العالم، وأثبت أنني قادر على تقديم أفضل ما لدي وتحمّل ضغوط المنافسة في أعلى مستوياتها. كما أن المنافسة أمام نخبة المواهب الصاعدة العالمية منحتني ثقة كبيرة”.