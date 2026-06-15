طيران الرياض يطلق رحلاته الداخلية

الرياض ( البلاد)

كشف مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة أمس ، بدء الرحلات الداخلية لطيران الرياض الناقل الجوي الجديد للمملكة، في خطوة تمثل انطلاقة تشغيلية جديدة لتعزيز الربط الجوي داخل المملكة، وتوسيع شبكة الناقل الوطني الجديد. وبدأت طيران الرياض، وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، تسيير رحلاتها بين الرياض وجدة اعتبارًا من 14 يونيو 2026، ضمن أولى الوجهات التي أعلنت عنها في مرحلة التشغيل الأولى، إلى جانب عددٍ من الوجهات الإقليمية والدولية. ويأتي تشغيل المسار الداخلي بين الرياض وجدة بهدف دعم حركة السفر بين المدينتين، باعتبارهما من أبرز المراكز الاقتصادية والسياحية في المملكة، إضافة إلى تلبية الطلب المتزايد على الرحلات الداخلية. وكان طيران الرياض قد طرح تذاكر رحلاته إلى عدة وجهات تشمل جدة والقاهرة ودبي ومدريد ومانشستر، بالتزامن مع وصول أولى طائراته من طراز “بوينغ 787-9 دريملاينر”، ضمن خطته لبناء شبكة وجهات متنامية تدريجيًا.وتستهدف الشركة، ربط العاصمة الرياض بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030، بما يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي في قطاع الطيران. ويُعد إطلاق الرحلات الداخلية إلى جدة إحدى أهم الخطوات التشغيلية للشركة في بداياتها؛ تمهيدًا للتوسع في وجهات إضافية داخلية ودولية خلال الفترة المقبلة.