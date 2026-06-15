ضمن الجولة الأولى من كأس العالم 2026.. الأخضر يستهل المشوار أمام أوروغواي.. ومهمة سهلة لإسبانيا

البلاد (جدة)

يفتتح منتخبنا الوطني مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 المقامة في أمريكا والمكسيك وكندا، بمواجهة نظيره الأوروغوياني في الـ 1 فجر الثلاثاء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات المجموعة الثامنة، التي تشهد مباراة أخرى تجمع منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر.

وفي المجموعة السابعة، يواجه منتخب مصر نظيره البلجيكي، فيما يلعب منتخب إيران مع نيوزيلندا.

الأخضر يتطلع لبداية قوية

يتطلع منتخبنا الوطني لتحقيق انطلاقة قوية في كأس العالم على غرار ما فعله في مونديال قطر، عندما صعق العالم بفوزه على الأرجنتين 2-1، وسيواجه منتخبًا آخر من أمريكا الجنوبية هو الأوروغواي على استاد رود بارك بمدينة ميامي الأمريكية.

وتعد المباراة في غاية الأهمية بالنسبة للأخضر؛ من أجل تحقيق هدف التأهل إلى دور الـ 32 من كأس العالم، حيث يعد الفوز مطلبًا أساسيًا قبل المواجهة الصعبة أمام إسبانيا في الجولة الثانية، كما أن التعادل يعد نتيجة إيجابية في أول مباراة يخوضها منتخبنا في البطولة.

ومن المتوقع أن يختار المدرب اليوناني جورجيوس دونيس الأسماء التالية: محمد العويس في حراسة المرمى، وفي الدفاع حسان تمبكتي وعبدالإله العمري وسعود عبدالحميد ومتعب الحربي (حسن كادش)، وفي الوسط محمد كنو (ناصر الدوسري) وعبدالإله الخيبري ومصعب الجوير، وفي الهجوم سالم الدوسري وفراس البريكان وسلطان مندش (محمد أبو الشامات).

أما منتخب الأوروغواي؛ فيقوده المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، الذي يعول على مجموعة من اللاعبين؛ أبرزهم فيديريكو فالفيردي وداروين نونيز ومانويل أوغارتي وخوسيه ماريا خيمينيز وجورجيان دي أراسكايتا ورودريغو بنتانكور.

وفي المواجهة الأخرى بذات المجموعة، تعد مهمة إسبانيا سهلة في حصد أول ثلاث نقاط عندما تواجه منتخب الرأس الأخضر، الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه.

وأصبح فريق المدرب لويس دي لا فوينتي لا يقهر تقريباً خلال السنوات الأربع الماضية؛ إذ لم يخسر في 30 مباراة منذ هزيمته بهدف وحيد ودياً أمام كولومبيا في ويمبلي، في مارس 2024.

ومن المرجح غياب النجم لامين يامال عن صفوف (لا روخا) بسبب عدم اكتمال جاهزيته.

الفراعنة في مواجهة بلجيكا

يتسلح منتخب مصر بماضيه لتحقيق فوز تاريخي، عندما يواجه بلجيكا مساء اليوم في سياتل، في انطلاقة مشوار الفريقين بالمجموعة السابعة.

قبل هذه المواجهة، يتفوق منتخب مصر في المواجهات المباشرة أمام منافسه، حيث حقق ثلاثة انتصارات مقابل فوز وحيد لبلجيكا في أربع مباريات ودية، سجل خلالها الفراعنة 7 أهداف مقابل 4 أهداف في شباكهم.

لكن المواجهة ستكون بحسابات مختلفة تماما فهي أول مباراة رسمية بين المنتخبين، وكلاهما يسعى لتحقيق فوز يعزز من فرص تأهله للدور الثاني من المجموعة السابعة التي تضم أيضًا منتخبي إيران ونيوزلندا.

ولن تكون مهمة المنتخب المصري بقيادة مديره الفني حسام حسن سهلة في تحقيق الفوز على بلجيكا، الذي يشارك في المونديال للمرة 15 في تاريخه، والرابعة على التوالي.

يحلم منتخب مصر بتحقيق أول فوز في تاريخه ببطولة كأس العالم، وأيضا تحقيق أول فوز على منتخب أوروبي، كما يسعى الفراعنة أيضا لكسر سلسلة من 4 هزائم متتالية في كأس العالم.

ولتحقيق هذه الطموحات، يراهن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر- الذي كان أحد لاعبي بلاده في مونديال 1990- على عدد من الركائز في مختلف خطوط الفريق، أبرزها الثنائي الهجومي عمر مرموش نجم مانشستر سيتي، ومحمد صلاح الذي رحل عن ليفربول هذا الصيف بعد مسيرة ناجحة دامت 9 سنوات.

كما يبرز أيضًا رباعي الأهلي مصطفى شوبير في حراسة المرمى، والثنائي إمام عاشور ومروان عطية في منتصف الملعب، ومحمود حسن تريزيغيه في مركز الجناح الأيسر.

كما تضم قائمة مصر أسماء أخرى قد تصنع المفاجأة، وتترقب فرصة لترك بصمة تاريخية مثل مصطفى زيكو، وكذلك هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني، إضافة إلى المهاجم الواعد حمزة عبد الكريم صاحب الـ 18 عاما المنتقل من الأهلي إلى برشلونة الإسباني.

في المقابل، يتسلح منتخب بلجيكا بقيادة مدربه الفرنسي رودي غارسيا بسلسلة قوية من النتائج، وسجل خال من الهزائم في 13 مباراة متتالية، ويرتكز على عناصر قوية؛ مثل حارس المرمى تيبو كورتوا لاعب ريال مدريد، وثنائي الوسط يوري تيليمانس وأمادو أونانا إضافة إلى المحاور الهجومية لياندرو تروسارد وجيريمي دوكو، والمخضرم كيفن دي بروين والهداف روميلو لوكاكو الذي سجل 90 هدفًا في 126 مباراة دولية.

وفي المجموعة ذاتها، يسعى منتخب إيران للتغلب على المصاعب التنظيمية، التي واجهها خلال رحلته للمشاركة في المونديال، والتركيز على الأداء داخل أرض الملعب، عندما يفتتح مشواره بمواجهة تبدو في متناوله أمام منتخب نيوزيلندا.