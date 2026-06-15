   ضبطا 800 ألف حبة كبتاغون.. سوريا والعراق يفككان شبكة دولية للمخدرات

البلاد (دمشق)

أعلنت وزارة الداخلية السورية تفكيك شبكة دولية منظمة لتهريب المخدرات، وإلقاء القبض على عدد من عناصرها، في عملية أمنية مشتركة مع السلطات العراقية؛ أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، كانت معدة للتهريب والترويج.

وأوضحت الوزارة، في بيان الأحد، أن إدارة مكافحة المخدرات السورية نفذت بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق سلسلة عمليات نوعية، ومتزامنة في محافظتي حمص ودير الزور، استهدفت أفراد الشبكة وخطوط نشاطها العابرة للحدود.

وأسفرت العمليات عن مصادرة 800 ألف حبة كبتاغون، و60 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى توقيف عدد من المتورطين في أنشطة التهريب، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة، والحد من انتشار تجارة المخدرات في المنطقة.

وأكدت وزارة الداخلية السورية، أن العملية تعكس مستوى متقدماً من التنسيق الأمني والتعاون الاستخباراتي بين دمشق وبغداد؛ بهدف استهداف شبكات التهريب الدولية، وقطع خطوط الإمداد التي تعتمد عليها، بما يسهم في تعزيز الأمن وحماية المجتمعات من أخطار المخدرات.

تأتي هذه العملية ضمن حملة مستمرة تنفذها السلطات السورية خلال الأشهر الماضية لملاحقة شبكات المخدرات، حيث تمت مصادرة وإتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرة، التي ارتبط إنتاجها وتصنيعها وتهريبها بالنظام السابق، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية “سانا”.

ويُعد الكبتاغون من أبرز القضايا المرتبطة بالحرب السورية؛ إذ توسعت صناعته وتجارته خلال سنوات النزاع، وتحولت هذه المادة إلى أحد أهم مصادر الدخل غير المشروعة، وسط اتهامات لجهات أمنية وشخصيات نافذة سابقاً بتوفير الحماية لشبكات الإنتاج والتهريب، فيما أصبحت سوريا خلال تلك الفترة من أبرز مراكز إنتاج الكبتاغون، وتصديره إلى دول المنطقة.