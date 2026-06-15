شبح الاختراقات والتهديدات الأمنية يلاحق العرس العالمي

البلاد (جدة)

لم يسبق لكأس العالم أن أقيمت بهذا الحجم المرعب من قبل؛ 48 منتخبًا، و104 مباريات، تتوزع على 16 مدينة في ثلاث دول قارية مختلفة، يتحرك في فلكها ملايين المشجعين، ومئات آلاف العاملين والمتطوعين، تحركهم شبكات نقل واتصالات وعملاق لوجستي، وأنظمة تذاكر مترابطة رقميا بالكامل.

هذا التمدد الجغرافي والتقني الهائل، خلق ما يصفه خبراء الأمن الإستراتيجي بأكبر مساحة هجوم تكتيكي وإلكتروني شهدها حدث رياضي في التاريخ، حيث تحولت البطولة إلى هدف رخو ومغر لشبكات الجريمة المنظمة، والهاكتيفيزم، (أي القرصنة بدوافع سياسية واجتماعية)، والتهديدات الأمنية التقليدية، لتمتد الأهداف المحتملة من الملاعب وشبكات الاتصالات العامة، إلى أنظمة التذاكر الرقمية، والبث التلفزيوني، والمطارات، وصولًا إلى غرف إقامة المنتخبات، وهواتف الجماهير.

معسكر الإنجليز.. من دوي الرصاص

إلى سرقة العتاد

لم تكن التدابير الأمنية الصارمة كافية؛ لمنع شبح المخاوف من التسلل مبكرًا إلى معسكر المنتخب الإنجليزي، فقبل حتى أن تنطلق صافرة البداية للمونديال، جاءت الشرارة الأولى المقلقة من محيط مقر إقامة”الأسود الثلاثة” في مدينة “كانساس سيتي” الأمريكية، حيث دوى إطلاق نار كثيف في إحدى المناطق القريبة؛ ما استدعى استنفارًا أمنيًا فوريًا من الأجهزة الفيدرالية والمحلية، التي فرضت إجراءات تفتيش إضافية، وأحزمة أمنية مشددة؛ لضمان سلامة البعثة.

ورغم تأكيدات الشرطة السريعة بعدم وجود صلة مباشرة بين الواقعة والمنتخب، إلا أن دوي الرصاص بالقرب من أحد أكبر منتخبات العالم قبيل البطولة، كان كافيًا لفتح الباب أمام تساؤلات حادة وعارمة حول مدى كفاية البيئة الأمنية المحيطة بالحدث الرياضي الأضخم.

ومع دوران عجلة البطولة ودخول المنتخبات أجواء المنافسات، تبددت التطمينات الأمنية مجددًا لتتحول المخاوف من هواجس في المحيط إلى اختراق أمني مباشر داخل أسوار البعثة الإنجليزية نفسها، حيث استيقظت البعثة على صدمة خرق استهدف سلاسل الإمداد اللوجستي، تمثل في اختفاء مريب لعدد من المقتنيات الشخصية، والأجهزة الإلكترونية، والأحذية، والعتاد الفني الخاص بالفريق أثناء عمليات النقل والترتيب.

هذا الحادث الجنائي دفع وكالات الأمن الفيدرالية إلى فتح تحقيق عاجل، ورغم أنه لم يؤثر بشكل مباشر على التحضيرات الفنية للمباراة، إلا أن توقيته بعد انطلاق البطولة كشف بشكل فاضح عن ثغرات واضحة في منظومة التأمين لوفود النخبة، وأثبت أن الجريمة قادرة على اختراق الأحزمة الأمنية المشددة.

مشاكل لبعثة إيران

وفي المكسيك، الشريك الثاني في استضافة هذا المونديال الموزع، وجدت السلطات نفسها أمام حادثة أكثر حساسية وقتامة من الناحية الجنائية والسياسية، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على جثة مجهولة الهوية ملقاة في منطقة قريبة جدًا من مقر إقامة المنتخب الإيراني.

هذه الواقعة الجنائية استقطبت سريعًا اهتمام وسائل الإعلام الدولية، وأجبرت غرف العمليات المشتركة على إعادة تقييم خطط الحماية والمراقبة حول أماكن إقامة المنتخبات في المكسيك. ومرة أخرى، لم يكن للمنتخب الإيراني أي ارتباط بالحادث، لكن الواقعة سلطت الضوء على المعضلة البنيوية لبطولة موزعة على مدن ومناطق تختلف مستوياتها الأمنية، ومعدلات الجريمة المنظمة فيها بشكل حاد وكبير.

مواقع مزيفة وسرقة التذاكر..

فخ الذكاء الاصطناعي

أولى المعارك الأمنية الشرسة بدأت خلف الشاشات، وقبل حتى أن تنطلق صافرة البداية، فقد رصدت وكالات الأمن السيبراني الدولية (مثل فورتيجارد لابس) انفجارًا مرعبًا في تسجيل النطاقات الوهمية، حيث تم إحصاء أكثر من 13 ألف موقع إلكتروني مشبوه، ينتحل هوية الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويعرض تذاكر مزيفة، أو باقات سفر وهمية.

وتحدثت تقارير استخباراتية عن عشرات الشبكات الإجرامية المنظمة، التي استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لمحاكاة بوابات الدفع الرسمية للاتحاد الدولي بدقة فائقة؛ بهدف سرقة بيانات البطاقات البنكية والبيانات الشخصية الحساسة للمشجعين، فضلًا عن استغلال قنوات التليجرام وصفحات التواصل الاجتماعي؛ لتمرير روابط خبيثة، تصطاد أموال وعقول الشغوفين باللعبة.

الحرب السيبرانية تصل إلى المدرجات

داخل أسوار الملاعب الستة عشر، لا تتوقف التهديدات الرقمية عند حدود التذاكر، فالخبراء يحذرون من استهداف مباشر لشبكات الواي فاي العامة داخل المدرجات، وفي محيط الملاعب، والتي تعد بيئة مثالية لقرصنة هواتف الجماهير. وبرزت أساليب ملغومة؛ مثل انتشار رموز الاستجابة السريعة الوهمية، تزعم تقديم جداول المباريات، أو تخفيضات على المأكولات، لكنها في الحقيقة تثبت برمجيات خبيثة وتخترق الخصوصية.

وعلاوة على ذلك، يمتد التهديد التكتيكي إلى البنى التقنية للملاعب، التي تعتمد كليًا على إنترنت الأشياء، من بوابات الدخول الرقمية وشاشات العرض العملاقة، وحتى أنظمة الإضاءة والتبريد، والتي باتت مهددة بهجمات شرسة تخرجها من الخدمة، وتؤدي إلى تجميد الدخول للملعب، وتكدس عشرات الآلاف من الجماهير في وقت واحد، مما يخلق فوضى عارمة.

شبح الطائرات المسيرة والهاكتيفيزم الدولي

بعيدًا عن الفضاء الإلكتروني البحت، برز التهديد التكنولوجي الأكثر رعبًا للمخططين الأمنيين على الأرض. فمع انخفاض أسعار هذه أجهزة المسيرات وسهولة برمجتها، أصبحت قادرة على تجاوز الحواجز الأمنية التقليدية والتحليق فوق المدرجات.

وما زاد الطين بلة، ودفع السلطات الأمريكية؛لاعتبارها التحدي الأكبر، هو البعد الجيوسياسي، ودخول مجموعات القرصنة السياسية (الهاكتيفيزم) على خط المواجهة، حيث أعلنت مجموعة القراصنة الدولية المعروفة باسم “حنظلة” عن اختراقها المفترض لبرامج طائرات درون تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وتوجيهها تهديدات مباشرة تستهدف أمن المونديال وحافلات المنتخبات؛ ما دفع السلطات إلى نشر منظومات عسكرية متطورة للرصد والتشويش والتعقب، وفرض مناطق حظر جوي صارمة فوق الملاعب والمناطق الحيوية.

البنى التحتية تحت المجهر.. الهاجس الأكبر

الهاجس الأكبر لدى مراكز الأمن المشتركة لا يتعلق بالملاعب ككتلة خرسانية، بل بما يحيط بها من شرايين حيوية. ففشل شبكة النقل الرئيسية، أو تعرض مراكز البيانات للتعطيل، أو حدوث انقطاع مفاجئ في شبكات الاتصالات والطاقة، قد يخلق حالة من الشلل التام تؤثر على مئات الآلاف من البشر في لحظة واحدة.

لذلك، ووفقًا للتحذيرات الصادرة عن المركز الكندي للأمن السيبراني، تركز الخطط الدفاعية اليوم على تأمين البنى التحتية الحيوية التي تدعم البطولة، مثل المطارات والسكك الحديدية ومحطات توليد الكهرباء؛ إذ يرى الخبراء أن توجيه ضربة سيبرانية لهذه المرافق يعد خطرًا إستراتيجيًا، يفوق بكثير استهداف تسعين دقيقة من مباراة كرة قدم.

الخطر الكلاسيكي المستمر

مثل جميع الأحداث الرياضية الكبرى التي تحبس أنفاس العالم، تظل المخاطر الإرهابية التقليدية حاضرة بقوة في الحسابات التكتيكية لأجهزة الاستخبارات. وتشير تقديرات مراكز الأبحاث الأمنية إلى أن التهديد الأكثر ترجيحًا في مونديال 2026، لا يأتي من عمليات تشنها تجمعات تنظيمية معقدة وواسعة النطاق، بل مما يسمى الذئاب المنفردة، من أفراد أو مجموعات صغيرة متطرفة قد تستغل الكثافة البشرية الضخمة لشن هجمات مباغتة في الساحات المفتوحة للمشجعين، أو محطات النقل العام، وفنادق الإقامة، مستفيدين من صعوبة رصدهم المسبق.

اختبار لقدرات الأمن العالمي

كل هذه الحوادث المتلاحقة والتهديدات المعقدة لا تعني بأي حال من الأحوال أن البطولة فقدت بوصلتها الأمنية، فالمنظمون يؤكدون أن شبكة استخباراتية وأمنية عابرة للقارات تعمل بتنسيق فولاذي غير مسبوق بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لتأمين الحدث، مستعينة بأحدث تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لإدارة الحشود والتحليل الرقمي الاستباقي.

لكن ما تكشفه هذه الوقائع على الأرض هو حقيقة صلبة ومختلفة، فكأس العالم الحديثة لم تعد مجرد بطولة عابرة لكرة القدم، بل تحولت إلى مدينة عالمية مؤقتة ومتحركة، تتدفق عبرها مليارات الدولارات من الاستثمارات وملايين الزوار وأطنان من البيانات الرقمية الحساسة. وفي عالم يزداد اضطرابًا واستقطابًا وتعقيدًا أصبحت حماية هذه المدينة الرقمية والفيزيائية تحديًا وجوديًا، لا يقل صعوبة عن تنظيم المباريات نفسها.

وبينما ينشغل اللاعبون والجماهير بالصراع على النقاط والأهداف فوق العشب الأخضر، تخوض الأجهزة الأمنية في كواليس الظلام مباراة أخرى موازية، مباراة مصيرية لا تظهر نتائجها على لوحة الملعب، لكنها هي التي تحدد في النهاية نجاح البطولة أو فشلها.