دونيس: الأخضر قادر على الفوز أمام الأوروغواي

البلاد (ميامي)

أكد اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، أن فريقه قادر على الفوز عندما يواجه منتخب الأوروغواي في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026.

وقال دونيس، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في قاعة المؤتمرات بملعب ميامي قبل المباراة، إن الأخضر يريد الفوز على الأوروغواي ولديه القدرة على فعل ذلك لأنه يمتلك فريقًا رائعًا.

وأوضح مدرب الأخضر أن الفريق عازم على تقديم مونديال استثنائي، خاصة أن لديه علما كبيرا بالكرة السعودية وقدرات اللاعبين فقد قضى 7 سنوات من عمره في المملكة لدرجة أنها أصبحت وطنه، ووجد فيها الترحاب والحب.

معسكر ناجح

وأشار دونيس إلى أن الأخضر خاض معسكرًا ناجحًا في أوستن واللاعبين قاموا بجهد كبير وعملوا بكل ما لديهم لكي يكونوا مستعدين للمونديال، مضيفًا: “حللنا منتخب الأوروغواي وطريقة لعبه بشكل مكثف، لا نفكر بإسبانيا بل لدينا الأوروغواي الآن”.

وأضاف مدرب المنتخب السعودي أنه لا يفكر في أي عنصر بشكل فردي في المنتخب الأوروغواياني بل يركز عليه كمجموعة مثلما اعتاد أن يفعل عندما يواجه أي فريق.

واستكمل دونيس :”المنتخب السعودي ليس موجودًا في المونديال للدفاع وانتظار الخصم على العكس سنضع الخصم تحت ضغط لأننا نثق بأنفسنا”.

خطأ المونديال الماضي

وتابع حديثه قائلاً :”كنا مخطئين في كأس العالم الماضي، فقد فزنا على الأرجنتين وفرحنا كثيرًا ولكن المحصلة أننا لم نتأهل، وهذا أمر يجب أن نكون حذرين بالتعامل معه في هذا المونديال”.

وبالنسبة للظروف المناخية، قال دونيس: “الظروف المناخية بين كل ولاية وأخرى مختلفة، ولكن عمومًا حرارة الطقس ستكون عاملًا مساعدًا لنا لأننا معتادون على ذلك”.

وتعليقًا على زيادة عدد المنتخبات المشاركة في النسخة الحالية من كأس العالم، قال إن تلك الزيادة ستعطي الفرصة للعديد من المنتخبات لصقل تجاربها وخبراتها، بالإضافة إلى ذلك فإنه ستكون هناك فرصة أكبر للتأهل إلى الأدوار المقبلة.

نريد دعمًا للأخضر

ورفض دونيس الإجابة عما يخص استبعاد بعض اللاعبين ومنهم صالح أبو الشامات، قائلاً: “هل هذا هو الوقت المناسب للحديث عن ذلك؟ نحن هنا لكي لا نتحدث عن قرارات تم اتخاذها، يجب علينا الوقوف خلف فريقنا ودعمه في هذا المشوار العالمي”.

وشدد مدرب الأخضر أن جيل مونديال 1994 يمثل مصدر إلهام للاعبي الأخضر، قائلاً: “لاعبو الأخضر السعودي يرون جيل 1994 بعين الاعتبار، هو جيل وصل لدور الـ 16 وتغلبنا حينها على بلجيكا والمغرب، وهذه قصة ملهمة لفريقنا ولاعبينا”.