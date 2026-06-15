خيمة كأس العالم 2026.. وجهة جماهيرية متكاملة في مكة المكرمة

البلاد (مكة المكرمة)
تُطلق أمانة العاصمة المقدسة “خيمة كأس العالم 2026” لتوفير وجهة جماهيرية متكاملة تُمكّن السكان والزوار من متابعة الحدث الكروي الأكبر عالميًا في أجواء ترفيهية وتفاعلية تجمع بين متعة المشاهدة والفعاليات المصاحبة، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وإثراء المشهد الترفيهي في العاصمة المقدسة.
ويهدف المشروع إلى تحويل متابعة مباريات كأس العالم من مجرد مشاهدة رياضية إلى تجربة ترفيهية متكاملة، عبر مجموعة من الفعاليات والأنشطة المصاحبة التي تشمل أركان الرسم على الوجه، ومناطق التصوير التفاعلية، ومجلس كأس العالم لعشاق كرة القدم، إضافة إلى المسابقات والجوائز اليومية والتحديات الرياضية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، بما يعزز مستوى التفاعل والحضور الجماهيري طوال فترة إقامة البطولة.
وتُسهم المبادرة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال إتاحة الفرصة للجهات الراعية والشركات للمشاركة في تقديم البرامج والأنشطة المصاحبة، بما يحقق قيمة مضافة للفعالية ويعزز أثرها المجتمعي والاقتصادي.
وتتضمن المواقع المقترحة لاستضافة المشروع عددًا من الوجهات الحيوية بمكة المكرمة، من بينها تلال مكة، ومكة يارد، وحديقة الإمام، بما يتيح الوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين، ويعزز حضور الفعالية في مواقع تشهد إقبالًا من الأهالي والزوار.
وتواكب المشروع خطة إعلامية متكاملة تشمل إنتاج محتوى بصري احترافي، وتغطيات فوتوغرافية، وفيديوهات قصيرة لمنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب إعداد فيلم ختامي يوثّق أبرز الفعاليات واللحظات الجماهيرية، بما يسهم في إبراز التجربة وتعزيز انتشارها إعلاميًا.
ويهدف المشروع إلى تحويل متابعة مباريات كأس العالم من مجرد مشاهدة رياضية إلى تجربة ترفيهية متكاملة، عبر مجموعة من الفعاليات والأنشطة المصاحبة التي تشمل أركان الرسم على الوجه، ومناطق التصوير التفاعلية، ومجلس كأس العالم لعشاق كرة القدم، إضافة إلى المسابقات والجوائز اليومية والتحديات الرياضية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، بما يعزز مستوى التفاعل والحضور الجماهيري طوال فترة إقامة البطولة.
وتُسهم المبادرة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال إتاحة الفرصة للجهات الراعية والشركات للمشاركة في تقديم البرامج والأنشطة المصاحبة، بما يحقق قيمة مضافة للفعالية ويعزز أثرها المجتمعي والاقتصادي.
وتتضمن المواقع المقترحة لاستضافة المشروع عددًا من الوجهات الحيوية بمكة المكرمة، من بينها تلال مكة، ومكة يارد، وحديقة الإمام، بما يتيح الوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين، ويعزز حضور الفعالية في مواقع تشهد إقبالًا من الأهالي والزوار.
وتواكب المشروع خطة إعلامية متكاملة تشمل إنتاج محتوى بصري احترافي، وتغطيات فوتوغرافية، وفيديوهات قصيرة لمنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب إعداد فيلم ختامي يوثّق أبرز الفعاليات واللحظات الجماهيرية، بما يسهم في إبراز التجربة وتعزيز انتشارها إعلاميًا.