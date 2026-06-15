الرياضة

جدة تستضيف منافسات بطولة “PFL MENA” للفنون القتالية المختلطة الجمعة القادمة

صحيفة البلادaccess_time30 / ذو الحجة / 1447 هـ      15 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (جدة)
تستضيف محافظة جدة يوم الجمعة القادمة، منافسات بطولة “PFL MENA” للفنون القتالية المختلطة ضمن موسم 2026، وذلك على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية، في حدث يُنتظر أن يشهد مشاركة نخبة من المقاتلين والمواهب الصاعدة في المنطقة.
وتشهد المنافسات مشاركة اللاعب السعودي مالك باسهل في وزن الذبابة، الذي يدخل البطولة بسجل احترافي خالٍ من الهزائم يتضمن ثلاثة انتصارات متتالية، جميعها انتهت بالضربة القاضية أو الإخضاع؛ سعيًا لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق فوزه الرابع على التوالي.
وتشهد المنافسات الظهور الاحترافي الأول للاعبة السعودية هتان السيف، بعد مسيرة مميزة في فئة الهواة حققت خلالها أربعة انتصارات دون أي خسارة، لتبدأ أولى خطواتها في عالم الاحتراف أمام الجماهير السعودية.
وتُعد جدة من أبرز المدن الداعمة لرياضة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة، حيث استضافت خلال السنوات الماضية عددًا من بطولات “PFL MENA” التي أسهمت في إبراز المواهب الإقليمية وتعزيز انتشار اللعبة في المملكة.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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