جدة تستضيف منافسات بطولة “PFL MENA” للفنون القتالية المختلطة الجمعة القادمة

البلاد (جدة)
تستضيف محافظة جدة يوم الجمعة القادمة، منافسات بطولة “PFL MENA” للفنون القتالية المختلطة ضمن موسم 2026، وذلك على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية، في حدث يُنتظر أن يشهد مشاركة نخبة من المقاتلين والمواهب الصاعدة في المنطقة.
وتشهد المنافسات مشاركة اللاعب السعودي مالك باسهل في وزن الذبابة، الذي يدخل البطولة بسجل احترافي خالٍ من الهزائم يتضمن ثلاثة انتصارات متتالية، جميعها انتهت بالضربة القاضية أو الإخضاع؛ سعيًا لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق فوزه الرابع على التوالي.
وتشهد المنافسات الظهور الاحترافي الأول للاعبة السعودية هتان السيف، بعد مسيرة مميزة في فئة الهواة حققت خلالها أربعة انتصارات دون أي خسارة، لتبدأ أولى خطواتها في عالم الاحتراف أمام الجماهير السعودية.
وتُعد جدة من أبرز المدن الداعمة لرياضة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة، حيث استضافت خلال السنوات الماضية عددًا من بطولات “PFL MENA” التي أسهمت في إبراز المواهب الإقليمية وتعزيز انتشار اللعبة في المملكة.
وتشهد المنافسات مشاركة اللاعب السعودي مالك باسهل في وزن الذبابة، الذي يدخل البطولة بسجل احترافي خالٍ من الهزائم يتضمن ثلاثة انتصارات متتالية، جميعها انتهت بالضربة القاضية أو الإخضاع؛ سعيًا لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق فوزه الرابع على التوالي.
وتشهد المنافسات الظهور الاحترافي الأول للاعبة السعودية هتان السيف، بعد مسيرة مميزة في فئة الهواة حققت خلالها أربعة انتصارات دون أي خسارة، لتبدأ أولى خطواتها في عالم الاحتراف أمام الجماهير السعودية.
وتُعد جدة من أبرز المدن الداعمة لرياضة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة، حيث استضافت خلال السنوات الماضية عددًا من بطولات “PFL MENA” التي أسهمت في إبراز المواهب الإقليمية وتعزيز انتشار اللعبة في المملكة.