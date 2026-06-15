جامعة الملك عبدالعزيز تستضيف مشروع “الإعلام الواعد” لتطوير وتأهيل الكفاءات

البلاد (جدة)

استضافت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية ومركز الاتصال المؤسسي ، بالتعاون مع جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة، مشروع “الإعلام الواعد”، وذلك ضمن المبادرات الهادفة إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب وتأهيلهم مهنيًا بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ، واستهل البرنامج الذي يٌعقد على مدار أسبوعين أول برامجه يوم الأحد 28/12/1447هـ الموافق 14 يونيو للعام 2026م.

وبلغ عدد المسجلين في البرنامج التدريبي 32 متدربا ومتدربة، حيث يهتم البرنامج بـتزويد المتدربين بمهارات التصوير الفوتوغرافي من أساسياته، والتصوير الاحترافي ومعالجة وإخراج الصور، إلى جانب كتابة المحتوى الإعلاني والتسويقي، وأساسيات التصميم الجرافيكي والتصميم باستخدام برنامج Illustrator، والإنتاج الإعلامي بأدوات الذكاء الاصطناعي، وصناعة الموشن جرافيك، وإدارة حملات التسويق الإلكتروني، إضافةً إلى تدريب ميداني تطبيقي يصقل مهاراتهم عمليًا.

ويركز البرنامج على الجمع بين التدريب النظري والتطبيق المهني، إلى جانب ورش عمل متخصصة تهدف إلى تنمية المهارات وصقل الخبرات العملية لدى المشاركين، و تطوير الكفاءات وتأهيلها للوصول إلى فرص وظيفية و مهنية نوعية، من خلال محتوى تدريبي متكامل يواكب احتياجات المرحلة ومتطلبات سوق العمل.

كما يتضمن البرنامج منح المشاركين شهادات معتمدة في عدد من المجالات المهمة، صادرة باعتماد من الجهات المختصة، بما يسهم في تعزيز فرص التوظيف ورفع مستوى الجاهزية المهنية للمستفيدين.

ويهدف مشروع “الإعلام الواعد” إلى سدّ الفجوة بين احتياجات سوق العمل والكفاءات المحلية المؤهلة، وتمكين الشباب من دخول سوق صناعة المحتوى بمهارات تطبيقية مباشرة.

تأتي المبادرة ضمن مشروع «الإعلام الواعد» الذي أطلقته جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة بتمويل من مؤسسة الملك خالد ضمن منحة الفرص الخضراء، وهي مبادرة تأهيلية تستهدف الشباب والشابات العاطلين عن العمل من عمر 20 إلى 30 سنة بمنطقة مكة المكرمة، لتزويدهم بمهارات احترافية تفتح لهم آفاق العمل في قطاع الإعلام والإعلان.