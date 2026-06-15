ترحيب أوروبي بالاتفاق الأمريكي الإيراني

السياسةترحيب أوروبي بالاتفاق الأمريكي الإيراني صحيفة البلادaccess_time30 / ذو الحجة / 1447 هـ 15 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (جدة) رحب قادة دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بإعلان مذكرة التفاهم الخاصة باتفاق إنهاء الحرب بين أمريكا وإيران. وأكدت استعدادها لرفع العقوبات المفروضة على إيران رداً على خطوات تتعلق ببرنامجها النووي، وذلك بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما. وشدد قادة هذه الدول في بيان مشترك على أنه “يجب ألا تحصل إيران أبداً على سلاح نووي، ونحن مستعدون للعمل مع الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق هذا الهدف”. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أكد التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن وقف الحرب، مشيراً إلى أن مضيق هرمز أصبح مفتوحاً والولايات المتحدة سترفع حصارها البحري.