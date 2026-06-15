ترحيب أوروبي بالاتفاق الأمريكي الإيراني

البلاد (جدة)

رحب قادة دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بإعلان مذكرة التفاهم الخاصة باتفاق إنهاء الحرب بين أمريكا وإيران. وأكدت استعدادها لرفع ‌العقوبات المفروضة ‌على إيران رداً ‌على ⁠خطوات تتعلق ببرنامجها ⁠النووي، وذلك بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى ‌اتفاق ‌لإنهاء الحرب بينهما. وشدد ‌قادة ‌هذه الدول في بيان مشترك على أنه “يجب ألا ‌تحصل إيران أبداً على سلاح نووي، و⁠نحن ⁠مستعدون للعمل مع الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق هذا الهدف”. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أكد التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن وقف الحرب، مشيراً إلى أن مضيق هرمز أصبح مفتوحاً والولايات المتحدة سترفع حصارها البحري.