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ترحيب أوروبي بالاتفاق الأمريكي الإيراني
السياسة

ترحيب أوروبي بالاتفاق الأمريكي الإيراني

صحيفة البلادaccess_time30 / ذو الحجة / 1447 هـ      15 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

رحب قادة دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بإعلان مذكرة التفاهم الخاصة باتفاق إنهاء الحرب بين أمريكا وإيران.

وأكدت استعدادها لرفع ‌العقوبات المفروضة ‌على إيران رداً ‌على ⁠خطوات تتعلق ببرنامجها ⁠النووي، وذلك بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى ‌اتفاق ‌لإنهاء الحرب بينهما.

وشدد ‌قادة ‌هذه الدول في بيان مشترك على أنه “يجب ألا ‌تحصل إيران أبداً على سلاح نووي، و⁠نحن ⁠مستعدون للعمل مع الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق هذا الهدف”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أكد التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن وقف الحرب، مشيراً إلى أن مضيق هرمز أصبح مفتوحاً والولايات المتحدة سترفع حصارها البحري.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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