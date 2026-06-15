ترامب يعلن انتهاء الحرب وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري

البلاد (وكالات)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق بوقف الحرب مع إيران، مشيراً إلى أن مضيق هرمز أصبح مفتوحاً والولايات المتحدة سترفع حصارها البحري.

وقال ترامب، إن الاتفاق سيشمل تعهداً من إيران بعدم حيازة أسلحة نووية وإعادة فتح مضيق هرمز على الفور.

وأبدى عدم وجود حاجة ملحة لإخراج المواد النووية من إيران، لكن ذلك قد يحدث لاحقاً، مشدداً على أنه ستكون هناك عمليات تفتيش صارمة على الإيرانيين لكنه لم يحدد كيفية تنفيذ ذلك، كما أن إيران لن تحصل على أموال نقدية بموجب الاتفاق لكن من المحتمل رفع العقوبات.

بدوره أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، ‌أن ‌إنهاء الحرب والعمليات العسكرية على ⁠مختلف الجبهات بما في ذلك ⁠لبنان سيبدأ اعتباراً ‌من ‌الليلة.

وقال: إن ‌المفاوضات ‌للتوصل إلى اتفاق نهائي ستُعقد ‌خلال فترة تمتد 60 يوماً، مضيفاً ⁠أن ⁠طهران ستتخذ إجراءاتها الخاصة في حال حدوث خروقات من الطرف الآخر.

فيما نوه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن حفل توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران سيقام في جنيف في 19 يونيو الجاري.

وأضاف شريف أنه “مع إبرام الاتفاق الآن سيعمل الوسطاء على تسهيل عقد سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع”، مشيراً إلى أن هذه المناقشات التي ستسبق التنفيذ ستضع الأساس للمحادثات الفنية وحفل التوقيع الرسمي.