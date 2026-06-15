بيلسا: نحترم المنتخب السعودي.. وسنفرض أسلوبنا

البلاد (جدة)

أكد مارسيلو بيلسا، المدير الفني لمنتخب أوروغواي، أن مواجهة المنتخب السعودي في افتتاح مشوار الفريقين بكأس العالم 2026 لن تكون سهلة، مشيدًا بالإمكانات الفنية التي يمتلكها لاعبو “الأخضر”، ومؤكدًا أن فريقه سيخوض اللقاء متمسكًا بأسلوبه المعتاد.

وقال بيلسا، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، إن المنتخب السعودي يضم لاعبين أصحاب قدرات فردية مميزة، مشددًا على أن أوروغواي لا تتوقع مواجهة سهلة في مستهل مشوارها بالمونديال.

وأضاف أن منتخبه يسعى دائمًا إلى فرض أسلوبه داخل الملعب، من خلال الضغط المتقدم والهجوم بأكبر عدد من اللاعبين، إلى جانب سرعة استعادة الكرة والحفاظ على التوازن سواء في الاستحواذ أو عند فقدانها، مؤكدًا أن تطبيق هذه الأفكار يعتمد أيضًا على طبيعة المنافس.

وتحدث المدرب الأرجنتيني عن حالة المدافع رونالد أراوخو، موضحًا أنه انضم إلى معسكر المنتخب وهو يعاني من إصابة عضلية بسيطة، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يتعرض لمشكلات بدنية تُذكر خلال الأشهر الستة الأخيرة مع برشلونة، قبل أن يتعرض لتمزق عضلي في نهاية الموسم.

وأكد بيلسا ثقته الكاملة في الجهاز الطبي للمنتخب، مشيرًا إلى أن جميع القرارات المتعلقة بحالة أراوخو تم اتخاذها بالتنسيق الكامل مع اللاعب، وأنه لا توجد أي خطوة تمت دون موافقته.

وعلى صعيد آخر، أشاد بيلسا بالتطور الكبير الذي يشهده المنتخب الإسباني، معتبرًا أن طريقة لعبه تستحق الإشادة، وأنه يمتلك مجموعة من اللاعبين القادرين على قيادة الكرة الإسبانية لسنوات طويلة، كما أثنى على عمق تشكيلته وجودة العناصر في مختلف المراكز.

كما خص بالذكر فيديريكو فالفيردي، مؤكدًا أن لاعب وسط ريال مدريد ترك بصمة واضحة مع منتخب أوروغواي منذ انضمامه، وأصبح أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق.

ويستهل منتخبنا الوطني مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب أوروغواي، فجر الثلاثاء.