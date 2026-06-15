بعد استبعاده من المونديال.. “فيفا” يمنح الصومالي “أرتان” أجره كاملاً

البلاد (جدة)

سيحصل الحكم الصومالي عمر ​عبد القادر أرتان، الذي منعته الولايات المتحدة من دخول أراضيها؛ لإدارة مباريات في كأس العالم لكرة القدم، على أجره كاملًا عن البطولة. وقالت ‌إدارة ترامب: ‌إن الولايات ​المتحدة ‌منعت أرتان ​من دخول البلاد ⁠لحضور كأس العالم؛ بسبب صلاته “بأشخاص يشتبه في انتمائهم إلى منظمات إرهابية”. وقال مصدر مطلع على الأمر: إنه على الرغم ⁠من أن أرتان لن ‌يشارك في ‌كأس العالم، فقد ​تعهد ‌الفيفا بدفع أجره. وكان أرتان، ‌الذي حصل على لقب أفضل حكم أفريقي لعام 2025، على وشك أن يصبح أول ‌صومالي يدير مباريات في البطولة العالمية لكرة القدم، ⁠لكن ⁠إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية منعته من الدخول. ومع ذلك، عاد إلى وطنه حيث حظي باستقبال الأبطال، كما عينه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية بين باريس سان ​جيرمان، وأستون ​فيلا في أغسطس المقبل.